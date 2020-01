Sev.en Energy: Do modernizace a ekologizace Počerad dáme miliardy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skupina Sev.en Energy hodlá do modernizace a ekologických opatření v hnědouhelné elektrárny Počerady investovat miliardy korun, aby zdroj splňoval stále přísnější limity pro ekologický provoz. ČTK to dnes řekla mluvčí firmy Gabriela Sáričková Benešová. Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače se stane majitelem elektrárny od roku 2024. Dosavadní majitel elektrárny - ČEZ, nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun.