Škoda Auto v nelehké situaci. Nový šéf pozmění směřování k levnějším vozům, soudí analytici

Padesátiletý Schäfer ve funkci předsedy představenstva Škoda Auto nahradil Bernharda Meiera, který skončil po pěti letech. Schäfer dříve působil jako generální ředitel jihoafrického zastoupení Volkswagenu s působností pro celý subsaharský africký region.

Thomas Schäfer takes over as Chairman of the Board at #ŠKODA with immediate effect. Began his career at Daimler AG in 1991, in May 2012 Schäfer moved to Volkswagen AG, since 2015, he has served as Chairman and Managing Director of Volkswagen Group South Africa. pic.twitter.com/I6Px5fbpHL