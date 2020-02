Startupy už pomoc nepotřebují? Stát by měl podpořit spinoffy, radí investor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soukromých peněz pro začínající firmy, tedy startupy, je podle ředitele investičního fondu UP21 Víta Šuberta v Česku už dost a finanční podporu od státu nepotřebují. Ulevit by jim stát měl zejména na daních a také zjednodušit zákony. Pokud chce stát podporovat inovace, měl by se zaměřit na spinoff firmy zakládané při univerzitách nebo více podpořit vývoj léčiv či průmyslu. Šubert to řekl v rozhovoru s ČTK. UP21 byl založený miliardářem a podnikatelem Karlem Janečkem.