Svaz: Krize ukázala, že spoléhat na dovoz potravin je krátkozraké

"Je nám jasné, že nelze direktivně nařídit, že se budou prodávat jen české potraviny. Chceme ale od obchodníků jasné stanovisko a hlavně skutečnou podporu tuzemské výroby potravin," řekl dnes Pýcha. Apeluje na české zákazníky, aby žádali české potraviny a neposílali své peníze do zahraničí. "Obchodníci v České republice jsou převážně zahraniční řetězce, které v mnoha případech na pulty vůbec nedávají české suroviny. To znamená, že zákazník ani nemá možnost si vybrat," uvedl.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) Tomáš Prouza v reakci ČTK řekl, že pro více českých potravin na pultech obchodů je nutné zajistit jejich dostupnost, a to co do rozsahu, kvality i ceny. Nic jiného totiž českého zákazníka nezajímá, uvedl.

"Podíl českých potravin na pultech dlouhodobě roste, ale tempo růstu bohužel nedokáže pokrýt zvyšující se poptávku zákazníků," podotkl. SOCR ČR podle něj ale každopádně vítá, podporuje a bude podporovat každou smysluplnou iniciativu, která přinese to, co český zákazník očekává.

Mezi zemědělské komodity s nejnižší soběstačností v ČR dlouhodobě patří vepřové maso. Podle různých zdrojů se ho do Česka z celkové spotřeby dováží 50 až 65 procent. "Naši chovatelé jsou z hlediska výrobních ukazatelů naprosto konkurenceschopní. Přesto nedokážou čelit dovozu vepřového masa ze velmi nízké ceny. Současný evropský trh je totiž celý pokřiven systémem dotací, které vedou k tomu, že chovatelé v různých zemích mezi sebou nejsou konkurenčně porovnatelní," uvedl dnes ředitel Svazu chovatelů prasat Jan Stibal.

Svaz proto podle něj žádá ministerstvo zemědělství, aby podpořilo chov prasat investičními podporami, které zvýší budoucí soběstačnost. Už dříve Stibal uvedl, že ceny prodávaných jatečných prasat letos zahájily rok na rekordních 49 korunách za kilogram. Na podobné úrovni ještě nový rok nikdy neodstartovaly. Cena přesáhla i začátek roku 2013, kdy mírně překročila 44 Kč/kg. Největším vývozcem vepřového na světě je dlouhodobě Čína, která je nyní zasažena africkým morem prasat, což zvyšuje světové ceny vepřového.

Podle komoditních karet ministerstva zemědělství bylo loni Česko soběstačné ve výrobě drůbežího masa ze 67,6 procenta, u vajec z 86,6 procenta, u vepřového masa byla pak 50,7 procenta. Více než ze 100 procent byla soběstačná například u výroby hovězího masa, kde šlo o 123,6 procenta.