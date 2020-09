Temelín znovu zavedl koridory před vstupem, jeden zaměstnanec má covid

Elektrárna také opět zavedla koridory před vstupem a zpřísnila opatření v jídelnách. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Nemoc covid-19 se podle něj potvrdila u jednoho pracovníka.

Nakažený zaměstnanec je spolu s dalšími pěti lidmi, se kterými přišel do kontaktu, v domácí karanténě. "Tito pracovníci už mají za sebou první test, který byl negativní. V karanténě zůstanou do výsledku druhého testu, minimálně do konce tohoto týdne. Bezpečnost elektrárny a její provoz tím nejsou jakkoli dotčeny a zůstávají v plném rozsahu," řekl mluvčí.

V obou českých jaderných elektrárnách platí od začátku pandemie přísnější opatření, která se podle Svitáka osvědčila. Maximální dodržování hygieny, zásadní omezení služebních cest a fyzických kontaktů i omezení v jídelnách: od srpna je opět snížená kapacita lidí, kteří tam mohou naráz jíst. Od jara chrání obsluhu u výdejních pultů plexiskla. Důraz kladou energetici i na elektronickou komunikaci a u profesí, kde je to možné, dávají přednost práci z domova.

"Jsme neustále v kontaktu s hygieniky a lékaři a sami i navrhujeme opatření nad rámec běžné praxe. Především díky těmto opatřením jsme od počátku samotné pandemie zabezpečili vždy nepřetržitý spolehlivý provoz a dodávku elektřiny," uvedl Sviták.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 9,8 TWh.