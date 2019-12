Více pálenky s nižší daní? Senát patrně překope vládní balíček

Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení je nyní 143 Kč za litr, podle vládního návrhu se má zvýšit na 162 Kč za litr. Základní sazba daně z lihu má vzrůst z 285 Kč za litr na 322,5 Kč za litr. To senátoři nenavrhli změnit.

V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu tak vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Senátní hospodářský výbor tento týden doporučil další úpravy vládní předlohy. Horní komora by se podle něj měla postavit proti dvojnásobnému zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí nebo vyššímu zdanění loterií. Výbor navrhl rovněž zrušit solidární daň a zvýšení daně na tabák rozložit do čtyř let. Chce také úpravy ve zdanění technických rezerv pojišťoven.

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí by se měl podle vládního návrhu zvýšit z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Stát by tak měl podle ministerstva financí získat 650 milionů korun ročně. Podle předsedy výboru Vladislava Vilímce (ODS) nebyla potřeba tohoto stoprocentního navýšení nijak věrohodně zdůvodněna.

Vilímec rovněž prosadil zrušení solidární daně. Zdůvodnil to tím, že tato daň měla platit omezeně po dobu ekonomické krize, od níž už uplynulo zhruba osm let.

Senátor ODS Lumír Aschenbrenner (ODS) uspěl s návrhem zvýšit daň na tabákové výrobky nikoli skokově v příštím roce, ale postupně během následujících čtyř let. Vysvětlil to tím, že výnos daně z tabáku v posledních měsících klesá. Zhruba desetiprocentní skokové navýšení, které by krabičku cigaret zdražilo až o 13 korun, by podle senátora vedlo k většímu pašování tabákových výrobků.