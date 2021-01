Vleky se snad otevřou po 22. lednu, doufá Havlíček. Provozovatelé dostanou náhrady

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) doufá, že vleky se po 22. lednu otevřou. Chaos na horách by se měl podle něj mírnit díky náhradám, na které budou mít skiareály nárok. Provozovatelé podle něj dostanou zdroje na to, aby mohli mít ve střediscích, pokud možno, více lidí. Na náhrady by měla vláda schválit 800.000 až miliardu korun. Výpočet bude podle typů lanovek a vleků, řekl dnes Havlíček v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.