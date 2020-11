Z restauratérů se během lockdownu stali mistři improvizace, vzrostl zájem o online večírky

Kahwaji má v Brně na Zelném trhu kavárnu Pod Obrazy a restauraci a klub Šelepka v Králově Poli. Na jaro měl ještě restauraci Veselá Vačice v centru města, kvůli ekonomické situaci ji ale přestal provozovat. "Víme, že už nyní budeme mít ztrátu přes milion korun. Nebylo možné udržet všechny podniky," uvedl Kahwaji.

Čtvrteční otevření vítá. "Museli jsme se stát mistry improvizace, protože nám nic jiného nezbývá. Je dobře, že to není ze dne na den, protože to není tak, že jeden den vláda zapne tlačítko a druhý den vše funguje. Musí se udělat spousta procesů jako sanitace, doplnění zásob, výměna jídelního lístku, protože je odlišný oproti tomu, co jsme schopni nabízet do krabičky s sebou," řekl Kahwaji. Nyní totiž mohou mít restaurace jen výdajové okénko. Jeho podniky dbají na zvýšenou dezinfekci prostor.

Restaurace by měly podle vlády fungovat od čtvrtka na 50 procent kapacity. V provozu mohou být od 6:00 do 22:00. Obsluhovat lze jen usazené hosty, u stolu mohou být maximálně čtyři. Podle Kahwajiho je těžké říct, jak zareagují návštěvníci. "Nevíme, v jakém množství budou chodit. Je před Vánoci, lidé budou chodit na nákupy, budou chtít mít peníze na dárky, takže nevíme, jak se to projeví," řekl Kahwaji.

Podle něj už se i zaměstnanci těší, že uvidí zákazníky u stolu, nikoliv jen u okénka při odběru jídla. Restaurace nyní prodávala jídlo s sebou, podle Kahwajiho ale klesla asi na 25 procent tržeb oproti obvyklému stavu, nápoje neprodává vůbec.

Vzrostl zájem o on-line verzi večírků

Velké finanční ztráty způsobilo The BLACK STUFF Irish Pub & Whisky Baru v Olomouci vládou nařízené několikatýdenní uzavření, kvůli němuž byl vyhlášený bar odkázán pouze na rozvoz značkového alkoholu svým zákazníkům. Provozovatel baru Zdenek Kortiš rozhodnutí o opětovném otevření gastronomických zařízení přivítal, jedním dechem ale upozornil, že závěr roku letos v tuzemských restauracích a barech nebude kvůli poměrně přísným opatřením ve znamení tradičních večírků.

Stravovací zařízení se zavřela v půli října kvůli prudkému růstu počtu nákaz novým koronavirem. Vláda dnes rozhodla, že obchody a služby budou moci otevřít od čtvrtka, kdy se země přesune ze čtvrtého na třetí stupeň epidemického systému PES. "Postupné rozvolnění samozřejmě vítáme, protože už je to docela dlouhá doba. Máme zaměstnance a potřebujeme platit další fixní náklady," řekl ČTK Kortiš. Bar je na čtvrteční otevření připraven.

"Zboží lze doplnit během jednoho či dvou dní," uvedl Kortiš, podle kterého bar má už od podzimu nakoupené zásoby ochranných prostředků. "Na každém stolu máme dezinfekci, u vchodu také a všude po baru máme infografiku o dodržování rozestupů a roušek. Máme vše připraveno tak, jak to nyní nařizuje vláda," podotkl.

Podle Kortiše jsou podmínky pro otevření restaurací a barů poměrně přísné, avšak provozovatelé budou rádi, že zařízení mohou po vládou nařízené přestávce fungovat aspoň v tomto režimu. Šestitýdenní uzavření způsobilo olomouckému baru velké ztráty. Přišlo podle Kortiše v nejméně vhodnou dobu, kdy jsou bary s blížícím se koncem roku dějištěm večírků.

"Od října jsme měli zamluvené termíny na vánoční večírky, které teď prostě nejsou. Stejně tak nebyla různá školení, která organizujeme mimo bar. Ztráty jsou obrovské," uvedl.

Podmínky pro provoz restaurací a barů podle Kortiše zatím vánočním večírkům nenahrávají. "U stolu mohou být maximálně čtyři lidé a obsazeno může být 50 procent kapacity. Navíc se musí zavírat ve 22:00," upozornil.

Podle něj je letos i kvůli dosud uzavřenému baru vyšší zájem o on-line verzi večírků. "Lidé dostanou balíček a od nás z baru jim budeme pomocí on-line přenosu ukazovat, jak se míchají drinky. Ale vánoční večírky tak, jak je známe z minulých let, se konat určitě nebudou," míní Kortiš.