Zánik gastrobyznysu? Poslední ranou by byl stravenkový paušál, obává se část restaurací

"Restaurace jsou nyní pod obrovským ekonomickým tlakem. Nikdo neví, jak dlouho uzavření provozoven potrvá. Měsíční výpadek tržeb odhadujeme na 11 miliard. Tržby ustaly, náklady na mzdy a odvody zaměstnanců a další fixní náklady ale zůstaly," uvedla předsedkyně Sdružení pro zaměstnanecké stravování Linda Nejezchlebová. Návrh ministerstva prochází nyní připomínkovým řízením.

Paušál by měl být podle návrhu ministerstva financí alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním. Nápad podporuje Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). "Je šokující, jestliže podle AHRí stravovací paušál vítáme. Tato asociace zastupuje zejména hotely a ne segment stravování pro zaměstnance," dodává se ve výzvě.

Mnoho restaurací a gastropodniků je před zavřením. Některé se snaží formulovat státu výzvy, například Aleš Dočkal z Pivovarského klubu bojuje za to, aby se pro restaurace na minimálně šest měsíců zrušily veškeré odvody státu, včetně zdravotního a sociálního pojištění a daně z přidané hodnoty. Veškeré příjmy po znovuotevření restaurací by se pak mohly využít na nákup surovin, průběžné výplaty mezd ve zkrácených termínech a průběžné splácení nájmů a energií.

"Toto je jediná možnost, jak si mohou firmy samy pomoci ke své záchraně bez přímé intervence státu. Pro stát to bude znamenat nulové výdaje na záchranu firem za předpokladu, že se vzdá po omezenou dobu příjmů z podnikání," uvádí Dočkal.

Vláda v pondělí prodloužila do soboty 11. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do středečních 06:00. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.