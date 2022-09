Zrušení kvót na pracovníky z ciziny by uvítala většina firem

Podpořily by proto i změnu ve školství, kdy 81 procent podniků považuje za vhodné zavedení povinné praxe už od prvního ročníku. Většina firem by žáky zapojila do provozu. Výsledky průzkumu mezi 264 firmami z celé ČR má ČTK k dispozici.

Kvóty na zaměstnance z ciziny by pětina dotázaných společností nerušila, ale navýšila by je. Stávající stav by zachovalo šest procent podniků. K úpravám limitů v pracovních povoleních pro zaměstnance ze zahraničí opakovaně vyzývají profesní svazy jako Svaz průmyslu a dopravy nebo Hospodářská komora. "Vláda avizovala, že tato problematika bude její prioritou, dosud ale nenastal žádný posun," uvedla členka řídícího výboru AFI Gabriela Hrbáčková.

Z dat na webu MPO vyplývá, že stanovené počty v programu Kvalifikovaný zaměstnanec jsou téměř ve všech zemích vyčerpané. Volná kapacita není u Mongolska, Indie, Běloruska, Kazachstánu ani Filipín, pro Moldavsko zbývá pět míst. U Srbska a Černé Hory, které mají sdílenou kapacitu, je 94 míst. Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu na konci května ČTK sdělila, že připouštějí debatu ke zvýšení kvót. Aktuální vyjádření ČTK shání.

Průzkum AFI ukázal, že nejvíce firmám chybějí kvalifikovaní pracovníci ve výrobě nebo skladu, dále potřebují obsadit vyšší technické pozice. IT specialisty hledá čtvrtina společností.

V následujícím období budou podle průzkumu dvě třetiny firem potřebovat přijmout nové zaměstnance. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovníků jsou podniky pro povinnou praxi už od prvního ročníku, a to v rozsahu alespoň 30 procent odučeného času. Odborná praxe je nyní na středních školách podle Hrbáčkové většinou stanovena na dva týdny ve druhém ročníku a dva až tři týdny ve třetím ročníku. "Firmy si od tohoto kroku slibují jak větší angažovanost a znalosti studentů po ukončení studia, tak i možnost vychování si budoucích zaměstnanců," řekla.

Nezaměstnanost podle posledních zveřejněných dat Úřadu práce ČR v červenci stoupla na 3,3 procenta z červnových 3,1 procenta. Pracovní místo si na konci sedmého měsíce hledalo prostřednictvím úřadů práce zhruba 240.000 lidí. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,8 uchazeče.