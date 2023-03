Česko má zájem o plyn z Ázerbájdžánu, tvrdí ázerbájdžánský prezident

"Náš vývoz plynu do Evropy zvyšujeme. Zatímco v roce 2021 jsme vyvezli do Evropy jen osm miliard kubických metrů zemního plynu, letos to bude asi 12 miliard. To znamená polovinu celého našeho exportu," řekl Alijev. "Musím také zdůraznit, že náš vývozní potenciál není omezen jen na Evropu. Velkými trhy jsou pro nás Turecko a také Gruzie," uvedl.

"Objednávky jsme obdrželi i z dalších zemí. Mezi těmito zeměmi je i Česko, Česká republika," řekl Alijev. "Také Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Chorvatsko. A ještě další země chtějí plyn z Ázerbájdžánu," uvedl.

Český premiér Petr Fiala už loni v létě zmínil, že v rámci přípravy na zimu vláda jedná mimo jiné s dodavateli plynu z Ázerbájdžánu nebo Kataru.

Ázerbájdžán vedle Turecka a Gruzie již nyní dodává zemní plyn do Řecka, Bulharska, Itálie a od letošního roku nově Rumunsko. "Naším záměrem je dodat první plyn do Maďarska, na tom pracujeme. Jednáme také s vládou Albánie," řekl dnes Alijev.

Evropská unie se po ruské invazi na Ukrajinu snaží vyrovnat s výrazným omezením dodávek plynu z Ruska, a vidí proto v Ázerbájdžánu energetického partnera. Loni EU s touto kavkazskou zemí podepsala memorandum o navýšení dodávek plynu. To připomněl i Alijev. "Na základě tohoto memoranda budeme do roku 2027 vyvážet do Evropy ročně 20 miliard kubických metrů plynu. To je náš cíl," řekl prezident.

Scholz na tiskové konferenci energetickou spolupráci Ázerbájdžánu s Evropskou unií ocenil jako působivou. Zároveň řekl, že vedle dodávek plynu se do budoucna otevírá také možnost dovozu zelené energie z Ázerbájdžánu do Evropy.