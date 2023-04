Další omezení těžby ropy Rusku vyhovuje, zkomplikuje ale boj s inflací

Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Osm členů OPEC+ v neděli oznámilo, že do konce roku omezí těžbu o dalších 1,16 milionu barelů denně. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak prakticky ve stejnou dobu oznámil, že Rusko prodlouží omezení těžby o 500.000 barelů denně až do konce roku.

Oznámení producentů ropy už v neděli kritizovaly Spojené státy, které tlačí na zvýšení produkce. Pro další snížení těžby ropy se vyslovila i Saúdská Arábie, která je nejvýznamnějším členem OPEC, a s ní i klíčoví spojenci Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE). Tyto země uvedly, že jejich iniciativa je zcela dobrovolná, není spojena s širší politikou OPEC+ a jde nad rámec dříve dohodnutých škrtů.

"Nemyslíme si, že ty škrty jsou v tuto chvíli vzhledem k nejistotě na trhu vhodné - a to jsme také dali jasně najevo," uvedl podle agentury Reuters mluvčí americké Národní bezpečnostní rady.

"V tomto případě je v zájmu globálního odvětví energetiky udržovat ceny ropy i ropných produktů na adekvátní úrovni. Na to je potřeba se zaměřit. Zda jsou jiné země spokojeny, či nespokojeny, to je jejich věc," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotaz novinářů, co říká na kritiku ze strany Bílého domu.

Nedělní oznámení se přidává k dosavadním záměrům Ruska snížit vlastní produkci o 500 000 barelů denně ve srovnání s objemem těžby v únoru. To znamená, že dobrovolné škrty členů OPEC+ dohromady činí 1,66 milionu barelů denně.

Analytici ještě asi před týdnem očekávali, že skupina OPEC+ ponechá v platnosti své dřívější rozhodnutí až do konce roku těžit denně o dva miliony barelů ropy méně. S nedělním oznámením tak činí celkové snížení těžby podle propočtů agentury Reuters 3,66 milionu barelů denně, což je 3,7 procenta celosvětové poptávky.

Cena ropy se dnes od rána prudce zvyšuje, severomořský Brent se po poledni prodával zhruba za 85 dolarů za barel, což byl proti pátku nárůst zhruba o sedm procent. V polovině března cena klesla k 70 dolarům, loni v červnu ale byla nad 120 USD. Analytici se domnívají, že cena se teď snadno může dostat k hranici 100 dolarů za barel, podle analytiků společnosti Rystad Energy se může do léta cena dostat i na 110 dolarů.

Peskov řekl, že ceny ropy je nutné podpořit - jednak proto, že firmy v tomto odvětví mohutně investovaly, a také proto, že v dohledné době nebude možné uspokojit ve všech zemích poptávku po energiích z obnovitelných zdrojů. Peskov jednoznačně neodpověděl na otázku, zda Rusko své kroky při rozhodování o snížení těžby koordinovalo s ostatními členy OPEC+.

"Rusko je v neustálém kontaktu s více státy OPEC. To je normální proces, nic víc," řekl. "V tomto případě drží státy svou vlastní linii, vlastní zájem na stabilizaci trhu," dodal.

Zdroj blízký rafinerskému odvětví v Jižní Koreji agentuře Reuters řekl, že další snížení těžby je špatná zpráva a že OPEC se jen snaží chránit svoje zisky v situaci, kdy na tom globální ekonomika není dobře. Podobně vidí situaci i zdroj z petrochemického sektoru v Číně. Oba tito lidé chtěli zůstat v anonymitě, protože nejsou oprávněni mluvit o těchto věcech s novináři.

Právě Čína je největším dovozcem ropy na světě a očekává se, že v letošním roce doveze rekordní objem ropy. Zotavuje se totiž z útlumu, který způsobila předchozí omezení zavedená ve snaze brzdit šíření pandemie covidu-19. Vysoká pak zůstává spotřeba ropy v Indii, která je třetím největším dovozcem této suroviny.

Vzhledem k vyšším cenám a ke slabší nabídce ropy z Blízkého východu je podle analytiků možné, že Indie a Čína budou nuceny kupovat více ropy z Ruska. To by nahrávalo Kremlu, který se snaží zvýšit příjmy z prodeje surovin. Kvůli invazi na Ukrajinu s Ruskem západní státy nechtějí spolupracovat a odmítají nakupovat i ruské suroviny. Rafinerie v Jižní Koreji a Japonsku ale kvůli geopolitickému riziku nechtějí ropu z Ruska nakupovat, poohlédnout by se proto mohly po alternativních dodávkách z Afriky a Latinské Ameriky.