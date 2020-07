Francouzská ekonomika klesla o 13,8 procenta, nejhorší výsledek od války

Propad hrubého domácího produktu (HDP) byl však mírnější, než se očekávalo.

Statistický úřad nedávno předpovídal pokles o 17 procent a analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že HDP klesne proti předchozím třem měsícům o 15,3 procenta.

"Není to tak špatné!" napsal na svém twitterovém účtu hlavní ekonom pojišťovny Allianz Ludovic Subran. Ekonomiku podle něj podpořilo postupné uvolňování opatření proti šíření koronaviru.

Not too bad! French #GDP came out at –13.8 % after –5.9 % in Q1. Consumption (–11%), Investissement (–17.8 %), contracted massively but also public expenditures(–8%) and trade contributed -2.3 overall with exports plummeting. We were expecting -16% but deconfinement saved the day