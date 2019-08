Inflace v eurozóně zůstává na jednom procentu, čeká se razantní zásah ECB

Zveřejněná čísla potvrzují, že inflace v eurozóně se i nadále výrazně vzdaluje cíli Evropské centrální banky (ECB), která ji chce mít těsně pod dvěma procenty. Posilují tak očekávání, že ECB příští měsíc dále uvolní svou měnovou politiku.

Euro area #inflation stable at 1.0% in August: food +2.1%, services +1.3%, other goods +0.4%, energy -0.6% - flash estimate https://t.co/B9tlBrvDNV pic.twitter.com/sOm5lEccOW