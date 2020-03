Koncernu Volkswagen se loni dařilo. Provozní zisk Škoda Auto stoupl o 21 procent

Tržby vzrostly o 14,5 procenta na 19,8 miliardy eur (540,9 miliardy Kč). Částečně k tomu pomohla počáteční konsolidace po převzetí regionální zodpovědnosti za Indii.

Již dříve automobilka uvedla, že loni dodala svým zákazníkům po celém světě 1,24 milionu vozů. Meziročně se její prodej snížil o 0,9 procenta, když v roce 2018 firma dodala 1,25 milionu aut. Jako důvod firma uvedla klesající trh s osobními vozy v Číně, klesly ale také dodávky v Indii. Na ostatních trzích dodávky aut naopak vzrostly.

Předseda správní rady Volkswagenu Herbert Diess v prohlášení uvedl, že loňský rok byl pro celou skupinu Volkswagen úspěšný. Varoval však, že letošní rok bude obtížný, protože epidemie onemocnění způsobená novým koronavirem zatím přinese neznámé provozní a finanční problémy.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích a v ČR zaměstnává asi 37.000 lidí.

Německý koncern Volkswagen loni zvýšil provozní zisk o 22 procent na 16,9 miliardy eur (462,5 miliardy Kč). Skupina to dnes uvedla ve své výsledkové zprávě. K růstu přispěl mimo jiné silný odbyt vozů s vyšší ziskovou marží.

