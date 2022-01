Průměrná sazba hypoték stoupla v prosinci na 3,31 procenta

Tento vývoj potvrzují i další indexy. Podle Hypomonitoru České bankovní asociace průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na tři procenta z listopadových 2,7 procenta.

Prosincová průměrná úroková sazba podle asociace ještě zachycuje uzavřené smlouvy, které byly rozjednány s klienty v dřívějších měsících. Nabídkové sazby hypoték se v prosinci již pohybovaly v průměru kolem čtyř procent a letos dále porostou.

Začátek loňského roku byl ve znamení výrazně nízkých úrokových sazeb, a tedy i velkého zájmu klientů o sjednání hypotečního úvěru. Tím ovšem podle odborníků éra příznivé dvouprocentní úrokové sazby pro rok 2021 skočila. Nárůst byl v následujících měsících pozvolný, a to do 0,1 procentního bodu, od dubna se již rozdíl zvětšoval. Začátkem léta průměrná hodnota úroku z hypotéky vzrostla na 2,34 procenta. V reakci na prudké zvyšování základních sazeb ČNB dál pokračoval růst úrokových sazeb. V prosinci sazby výrazně přesáhly hranici tří procent, uvedl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

"Vyšší sazby se pochopitelně odrazí v měsíčních splátkách hypotéky. Na vyšší splácenou částku se musí připravit nejen noví, ale také stávající klienti, kterým končí fixace úrokové sazby. Zejména klienti s napjatým domácím rozpočtem pocítí tuto změnu velice nepříjemně,“ upozornil Novák.

V porovnání s průměrnou sazbou v prosinci roku 2017 je aktuální zvýšení úrokových sazeb o více než 48 procent vyšší. Klientovi s průměrným úvěrem z roku 2017 za 1,949 milionu korun, jehož splátka úvěru na 30 let činila 7430 korun, nyní končí po pěti letech splácení fixace úrokové sazby. Nová sazba pro tohoto klienta však podle Novíka pravděpodobně nebude 3,31 procenta, tedy průměrná sazba v prosinci, ale minimálně 4,19 procenta, což jsou aktuálně platné úrokové sazby. Jeho nová splátka na pět let při splatnosti na 25 let bude 9193 korun, téměř o čtvrtinu vyšší částka než v jeho původní splátce.