Růst podnikatelské aktivity v eurozóně se zastavil, index PMI je těsně nad klíčovou hranicí

Obnovený pokles v sektoru služeb v září převážil nad růstem ve zpracovatelském průmyslu, který dosáhl nejprudšího tempa za dva roky. Souhrnný index aktivity v průmyslu a ve službách proto klesl na 50,1 bodu ze srpnových 51,9 bodu. Nacházel se tak těsně nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Navíc zaostal za očekáváním analytiků, kteří jeho zářijovou hodnotu v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 51,7 bodu.

The Eurozone economy stuttered at the end of the third quarter, Flash #PMI data showed, amid a rise in COVID-19 cases across several countries. Services business activity declined, but output at manufacturers flourished. Read more: https://t.co/JWrNUcXlfp pic.twitter.com/xbnsugKXRo