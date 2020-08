Siemens překvapil analytiky. Propad zisku není tak velký, jak se odhadovalo

Výsledek firmy Siemens citelně překonal odhady analytiků, kteří čekali, že skupina vytvoří čistý zisk 51 milionů eur. Tržby podniku od dubna do června klesly meziročně o pět procent na 13,5 miliardy eur (353 miliard Kč).

