Tržby v eurozóně se vrátily k růstu, výrazně překonaly očekávání

Výrazně tak překonaly očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters předpovídali růst o 2,4 procenta. K solidnímu výsledku přispěl prudký růst internetového prodeje a také zvýšená poptávka po oblečení.

V celé EU se maloobchodní tržby v srpnu meziměsíčně zvýšily o 3,8 procenta, zatímco v červenci o 1,2 procenta klesly. Meziroční růst tržeb v EU v srpnu zrychlil na 3,5 procenta z červencových 0,4 procenta. V eurozóně se tržby meziročně zvýšily o 3,7 procenta po červencovém poklesu o 0,1 procenta.

