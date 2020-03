Ve Francii vychází kniha o Křetínském. Vykresluje ho jako oportunistického podnikatele

Dílo s názvem Mister K: Petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky (Pan K: Velké a malé aféry Daniela Křetínského) si klade za cíl francouzské veřejnosti představit tohoto českého podnikatele, který ve Francii investuje do médií a energetiky a který si vysloužil kritiku vstupem do francouzských médií. informuje server listu Le Monde.

Lefilliâtre, který píše o médiích pro list Libération, Křetínského ve svém investigativním díle vykresluje jako inteligentního a ambiciózního muže mnoha zájmů, avšak oportunistického podnikatele. Pro svůj text získal i dva důkladné rozhovory s podnikatelem a ponořil se hluboko do českého podnikatelského světa.

A lire, la très bonne enquête de @jlefilliatre sur Kretinsky qui a investi dans Le Monde, et propriétaire de Marianne. Ce récit dépasse les poncifs du petit Paris et pose les vraies questions sur ses visées dans l’énergie, son lobbying auprès de la macronie, ses parts d’ombre... pic.twitter.com/8wuMJYYwUy — Marc Endeweld (@marcendeweld) March 11, 2020

Kniha se kromě Křetínského působení na francouzském trhu zajímá i o Křetínského vliv v Česku, včetně jeho pozice na tuzemském mediálním trhu a napojení na tuzemskou politiku. Věnuje se i osobním postojům, například názorům na ochranu životního prostředí či francouzskou politiku.

Křetínský se stal významným menšinovým akcionářem Le Monde v říjnu 2018. Čtyřiačtyřicetiletý podnikatel opakovaně prohlásil, že investice do jednoho z nejvýznamnějších francouzských listů je motivována ambicí podpořit tradiční žurnalistiku, evropskou demokracii a boj proti manipulaci a populismu. Novináři Le Monde přesto o jeho motivech pochybují a obávají se o svou nezávislost.