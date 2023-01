Gazprom pokračuje ve snižování dodávek zemního plynu do Evropy přes Ukrajinu

Kvůli havárii horkovodu je od rána přerušena dodávka tepla z Elektráren Opatovice (EOP). Firma zásobuje 63.000 domácností v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a přilehlých obcích. Teplo z ní za normálních okolností proudí také do nemocnic, škol a podniků. Kvůli havárii elektrárna uvedla do provozu záložní zdroje, které by měly do večera zajistit teplo většině odběratelů. Kdy se podaří potrubí opravit, není zatím jasné. Stejně není zatím známa příčina havárie.