Hodinky od Applu: Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Chytré hodinky té nejlepší kvality

Apple je známý tím, že prodává prémiové produkty vysoké kvality. Nejde však o luxusní značku v pravém slova smyslu. Firma stále chce, aby výrobky byly cenově dostupné pro co největší množství zákazníků. Přesně totéž platí i pro smart watch Apple. Dostanete produkt, který je sice zpravidla dražší než konkurence, zároveň ale nabízí prémiové zpracování i dokonalou funkčnost. Přestože tedy jednotlivé modely patří spíše ke dražším, z hlediska poměru ceny a výkonu Apple Watch často porážejí i levnější konkurenty.

Apple Watch komunikují pouze s telefony iPhone, zato dokonale

Dalším specifikem chytrých hodinek Apple Watch je to, že je lze spárovat pouze s chytrými telefony značky Apple iPhone. To je samozřejmě značná překážka pro ty, kteří preferují chytré telefony s operačním systémem Android. Pro majitele telefonů se systémem iOS jde ale naopak o velkou výhodu.

Obě zařízení spolu totiž dokážou komunikovat bezkonkurenčně dobře. Z hodinek můžete telefonovat, posílat SMS, zařízení si mohou vzájemně vyměňovat data. Zkrátka, společně tyto produkty fungují ještě lépe než každý zvlášť. Často se díky této vlastnosti stávají z majitelů těchto zařízení nadšení fanoušci značky Apple.

Softwarová podpora po dlouhé roky

Apple nepotřebuje za každou cenu prodávat svým zákazníkům každý rok nový produkt. Místo toho chce, aby byli jeho zákazníci spokojení a loajální. Proto se i hodinky mohou pochlubit velice dlouhou softwarovou podporou. Ta trvá mnoho let. Očekávat můžete minimálně pět velkých aktualizací watchOS a následně ještě několik dalších let bezpečnostních záplat. Jeden model hodinek vám tak na zápěstí může vydržet klidně osm i více let. Konkurenční produkty ze softwarového hlediska takovou podporu, a tím ani morální životnost zpravidla nemají.

Široká podpora ze strany vývojářů

Apple Watch mají největší podíl na trhu, přibližně každé třetí prodané chytré hodinky mají na sobě logo nakousnutého jablka. Kromě toho patří majitelé těchto hodinek zpravidla k movitějším, jsou ochotni si koupit speciální aplikace nebo předplatné. Proto se mohou hodinky značky Apple pochlubit vysokou oblibou ze strany vývojářů a díky tomu širokou nabídkou aplikací třetích stran. Aplikace jsou navíc kvalitní a dokonale optimalizované pro dané zařízení.

Široká nabídka senzorů

Apple neustále doplňuje Apple Watch o nové senzory. Prakticky každý nový model nabídl něco navíc. Současné chytré hodinky jsou tak nejrůznějšími senzory doslova prošpikovány. Hodinky umí měřit srdeční tep, tělesnou teplotu, množství kyslíku v krvi, určí vaši polohu pomocí GPS, spočítají denní počet kroků nebo vystoupaná patra. Nejen díky tomu jsou Apple Watch jedním z nejlepších zařízení pro zdraví a sport. Kompromisem je ale nižší výdrž baterie, hodinky musíte většinou dobíjet každý den.