Přestože se může zdát, že vývoj se soustředí pouze na rozvoj informačních technologií, také nářadí prošlo od pravěku velkou proměnou. Příkladem může být například plazmová řezačka. Ta totiž zcela proměnila práci s vodivými materiály a ve 20. století zahájila éru dokonalých řezů. Kdy přijde plazmová řezačka vhod?

Plazma aneb čtvrté skupenství hmoty

Než se do popisu hlavních výhod plazmové řezačky pustíme, musíme si ujasnit, co to vlastně je plazma. Tento pojem má spousta z nás spojených s hodinami fyziky. Právě plazma je totiž považována za čtvrté skupenství hmoty. Jak ovšem může jedno ze skupenství souviset s řezačkou? Důležité je uvědomit si, co je pro plazmu typické. Odpověď není nijak složitá. Typickou vlastností plazmy je její vysoká teplota. Druhou zásadní vlastností je její skvělá elektrická vodivost.

Na jakém principu plazmová řezačka funguje?

Plazmová řezačka tedy funguje na principu toho, že proud horkého plynu (vzduchu, dusíku, argonu nebo například kyslíku) je ionizován elektrickým obloukem. Následně je tento plyn v obrovské, spíše až extrémní, rychlosti protlačen skrze úzký otvor. Právě to vede k tomu, že plyn se díky stále se zvyšující teplotě přemění v plazmu. Jakmile je plyn úzkým otvorem plazmového hořáku protlačen, vytvoří se elektrický obvod. Díky tomu je řezaný materiál roztaven přesným a dokonalým řezem.

Plazmová řezačka si poradí s jakýmkoliv vodivým materiálem

Díky své vodivosti se plazmové řezačky používají při práci s libovolným vodivým materiálem. Své využití tedy najdou při řezání:

oceli,

hliníku,

mědi,

mosazi,

železa,

manganu,

a dalších kovů.

Potřebujete přesně nařezat vodivé materiály? Použijte plazmovou řezačku | foto: shutterstock.com

Využití řezaček ve specifických odvětvích

Jelikož vývoj plazmových řezaček udělal od svého vynalezení ve 20. století obrovský pokrok, plazmové řezání má své uplatnění v:

kovovýrobě,

automobilovém průmyslu,

železničním průmyslu,

lodním průmyslu,

stavebnictví

umění,

agrotechnice.

Použití v průmyslu a jeho odvětvích je zcela pochopitelné, co ovšem může být zarážející, je využití plazmových řezaček v umění. Velké oblibě se těší řezačky na bázi plazmy zejména mezi sochaři. Právě s jejich pomocí jsou totiž schopni vytvořit umělecká díla, která jsou dokonalá, přesná a jejich výroba jim nezabere týdny a měsíce, nýbrž pouhé dny.

Než se do používání plazmové řezačky pustíte

Jak jsme již zmínili na začátku, plazma je typická tím, že dosahuje extrémně vysokých teplot. Právě proto je nesmírně důležité při práci s plazmovou řezačkou přísné dodržování veškerých bezpečnostních doporučení. Zejména nezbytné je důsledné nošení ochranných rukavic. Kromě vysoké teploty dosahuje plazma také obrovské rychlosti. Pro vaši lepší představu: až několik kilometrů za sekundu. Proto buďte opravdu nad míru opatrní, nechtěli byste si přeci sežehnout kůži nebo se připravit o část končetiny.

Ochrana zraku je při práci s řezačkou nezbytná

Kromě toho, že při neopatrné práci s plazmovou řezačkou riskujete popálení kůže, k úhoně mohou přijít i vaše oči. Proto je nošení ochranných brýlí nebo helmy nezbytné. Intenzivní zář by mohla vážně poškodit váš zrak a toto poranění by mohlo být nevratné.

Ochranný oděv? V každém případě

V neposlední řadě doplňte ochranné rukavice a ochranu očí také pevným a odolným oděvem. Kusy rozpáleného kovu, které mohou při práci s plazmovou řezačkou občas odlétávat, mohou způsobit nepříjemné popáleniny.

Přestože je práce s plazmovou řezačkou rychlá a poměrně snadná, nutností je dodržování bezpečnostních předpisů a doporučení. Kromě práce v suchém prostředí dbejte také na kvalitní ochranný oděv, rukavice a ochranu zraku. Protože zdraví je vždy na prvním místě. Zejména, když pracujete s materiálem, který dosahuje desítek tisíc stupňů Celsia.