Kurz eura vůči koruně: Česká měna se dostala na nejsilnější úroveň za 11 let

Česká měna se dnes dostala na nejsilnější úroveň k euru za více než 11 let. Oproti pondělnímu závěru zpevnila k dnešním 17:00 o pět haléřů na 24,18 Kč/EUR. Silnější byla naposledy 31. srpna 2011. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K dolaru koruna také zpevnila, a to o 18 haléřů na 22,72 Kč/USD. Drží se tak na nejsilnější pozici k americké měně od letošního dubna.