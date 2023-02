Musk je zpátky na pozici nejbohatšího člověka světa

Vláda si je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vědoma nepopulárnosti snížení mimořádné valorizace penzí. Když to ale neučiní, budou náklady každým rokem vyšší kvůli započítání navýšení do dalších valorizací. Už v příštím roce by bez snížení znamenala výdaj dalších 60 miliard korun ze státního rozpočtu. Řekl to na tiskové konferenci před dnešním jednáním pléna Sněmovny, na kterém bude opozice návrh vlády blokovat.