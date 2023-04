Německé ekonomice se má dařit lépe, než se čekalo

Ekonomický pokles ve druhém pololetí byl pravděpodobně méně závažný, než ekonomové čekali na podzim, řekl dnes v Berlíně při představení prognózy ekonomický šéf institut Ifo Timo Wollmershäuser. Rozhodující je podle něj nižší ztráta kupní síly v důsledku výrazně klesajících cen energií.

Míra inflace ale bude klesat jen pozvolna. Z loňské úrovně 6,9 procenta se letos podle institutů dostane asi na šest procent. V příštím roce se podle prognózy inflační tlaky zmírní a míra inflace klesne na 2,4 procenta. K obsahu prognózy se už v úterý dostala agentura Reuters.

Export z Německa se na začátku roku ukázal jako brzda pro ekonomiku. Očekává se ale jeho oživení díky lepší návaznosti dodavatelských řetězců a vysokým objednávkám v průmyslu, uvedly instituty. Vývoz v prvním čtvrtletí klesl o 0,7 procenta, ale to by mělo kompenzovat jeho zvýšení o 0,9 procenta ve druhém čtvrtletí. Za celý letošní rok se očekává růst exportu o 0,6 procenta, v roce příštím by vývoz mohl vykázat růst o 3,4 procenta.

Podle takzvané společné diagnózy se hrubý domácí produkt v příštím roce zvýší o 1,5 procenta. Zprávu připravují ústavy RWI, DIW, Ifo, IfW a IWH, a to dvakrát ročně, na jaře a na podzim.