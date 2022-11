Německé výrobní podniky dosáhly hranice úspor plynu, vyplývá z průzkumu

Spojené státy a Evropa by mohly do roku 2030 ukončit svoji závislost na bateriích pro elektromobily z Číny prostřednictvím nových kapitálových výdajů více než 160 miliard USD (3,8 bilionu Kč). Uvedl to list Financial Times s odvoláním na prognózu společnosti Goldman Sachs, do které měl možnost nahlédnout.