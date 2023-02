Předražený cukr bude řešit ÚOHS i ČOI

Podle Nekuly data Českého statistického úřadu (ČSÚ) jasně ukazují, že zvýšení obchodních přirážek bylo u některých komodit extrémní a u některých subjektů neodpovídá skutečnému růstu nákladů, i když rozumí rostoucím nákladům podniků a nutnosti mít přiměřený zisk. "Někteří hráči na trhu s potravinami se snaží zneužívat spotřebitele a šponují ceny, a to ve snaze maximalizovat své zisky," řekl.

Obchody podle Nekuly zneužily situaci před Vánocemi, kdy lidé pečou cukroví a nehledí tolik na to, kolik peněz za cukr utratí. "Mám za to, že zde plně nezafungovala hospodářská soutěž," řekl. Už dříve upozornil na to, že cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle ČSÚ stoupla od září do prosince o 77 procent, zatímco cena výrobců stoupla o 51 procent.

Na dnešním jednání ministr chtěl, aby obchodníci, zemědělci a potravináři takzvaně "vyložili karty na stůl", ne všichni toho ale podle něj využili. Na obchodní inspekci se Nekula obrátil kvůli tomu, že ministerstvo zaznamenalo podnět, kdy cukr krystal by v obchodě nabízen ve slevové akci za 33 Kč a cena bez slevy byla 40 Kč. "Toto není žádná sleva, pokud podle dat ČSÚ je to běžná cena. Vnímáme to jako klamání spotřebitele," doplnil.

Ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala po dnešním jednání s oborovými vazy řekl, že v ČR zemědělci drželi prodejní cenu cukrové řepy na stabilní úrovni a ceny zvýšili meziročně jen o 0,7 procenta.

Prodejní cena zemědělců je podle něj základem pro celou výrobní vertikálu. "Zvýšení spotřebitelských cen bylo od října loňského roku výraznější než u cukrovarů," řekl. Poznamenal, že loni rostly ceny všech potravin, u cukru ale stoupla oproti lednu 2021 více než na dvojnásobek. Zvyšování cen podle něj začalo už na podzim 2021. Dodal, že poslední údaje ČSÚ ukazují, že cena cukru v lednu meziměsíčně klesla o zhruba pět procent.

Nekula uvedl, že se chce v dalších týdnech zaměřit na ceny dalších potravin. Řekl, že rozhodně nechce regulovat ceny potravin, a poukázal na negativní zkušenost ze zahraničí.