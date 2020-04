Dopady covid-19: Světová ekonomika by mohla projít dvojí recesí, varuje EIU

Vlády mnoha zemí teď vyčleňují biliony dolarů na podporu svých ekonomik. A právě hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese.

MMF ve svém jarním výhledu světové ekonomiky v úterý uvedl, že letos očekává propad globální ekonomiky o tři procenta.

EIU varuje, že úvěrová krize vlád se slabou rozvahou může spustit druhou recesi. "Mnoho evropských zemí, které patří k těm nejvíce zasaženým pandemií, jako je Itálie a Španělsko, mělo slabou fiskální pozici už před pandemií," konstatovala Agathe Demaraisová z EIU.

