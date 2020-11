Euforie kolem vakcíny: Investoři vložili rekordní sumu do akcií, zájem o zlato klesá

Za minulý týden pak investoři vložili do akcií či akciových fondů kolem 27 miliard dolarů a nejvíce poptávali akcie firem z odvětví bankovnictví, cestovního ruchu a volného času. Nejvíce peněz přitom směřovalo do amerických akcií a na rozvíjející se trhy.

Neutuchá ale ani zájem o technologické tituly, které v době největšího omezení ekonomické aktivity a společenského života profitovaly nejvíce. Za minulý týden přilákal tento sektor 2,4 miliardy dolarů. Podle analytiků Bank of America je to vzkaz, že přesun peněz k akciím kvalitních a zavedených firem sice pokračuje, neznamená to ale, že je to na úrok akcií z technologického sektoru.

Takzvané hodnotové akcie, typicky firmy citlivější na hospodářské cykly, zpevňují od nedávného oznámení farmaceutické společnosti Pfizer. Ta minulý týden zveřejnila příznivé údaje o účinnosti své experimentální vakcíny proti nemoci covid-19. Investoři to vnímají jako další důvod, proč by měli očekávat další hospodářské oživení.

Analytici Bank of America očekávají, že rok 2021 bude "rokem vakcíny", což se promítne do výraznějšího růstu právě hodnotových akcií ve srovnání s akciemi růstových firem. Dařit by se podle nich mělo také rizikovějším dluhopisům s vyšším výnosem ve srovnání s dluhopisy firem v investičním pásmu, a také rozvíjejícím se trhům obecně, které budou investoři patrně upřednostňovat před akciemi z předního amerického indexu S&P. Prioritu by pak měly mít rovněž akcie firem s nízkou kapitalizací ve srovnání s akciemi firem velkých.

Ochota více riskovat minulý týden vedla k tomu, že investoři prodali zlato za čtyři miliardy dolarů, což je největší týdenní částka v zaznamenané historii. Zlato, které je v oblibě v dobách politické a ekonomické nejistoty, ale i tak směřuje k největšímu ročnímu zhodnocení od roku 2010.

Bank of America ale investorům doporučuje "prodávat zprávy o vakcíně". V následujících měsících se podle analytiků banky růst vyvolaný euforií kolem vakcíny vyčerpá a po něm už vakcína proti koronaviru skutečně bude k dispozici.