Microsoft jedná o převzetí amerických aktivit aplikace TikTok, Trump dal lhůtu 45 dní

Prezident Donald Trump je podle Reuters ochoten dát Microsoftu 45 dní na dojednání dohody.

Pokud se Microsoft dohodne, mohla by současná podoba odvětví sociálních sítích projít zásadní změnou, ale také ještě více zhoršit vztahy mezi USA a Čínou.

Trump v pátek oznámil, že plánuje aplikaci TikTok zakázat v USA. Zdůvodňuje to obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

Rozhodnutí představuje změnu Trumpova názoru, ještě v pátek totiž prezident odmítal myšlenku na prodej aplikace Microsoftu. Po osobním setkání s šéfem Microsoftu Satyou Nadellou však firma v neděli oznámila, že bude pokračovat v jednání o koupi TikToku a že chce dohodu uzavřít do 15. září. Podle zdrojů je to termín, který poskytl firmám ByteDance a Microsoft Výbor pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS), který zkoumá dohody z hlediska možného rizika pro národní bezpečnost.

Společnost ByteDance koupila v roce 2017 firmu Musical.ly a spojila ji s aplikací TikTok. Ta se díky tomu stala první čínskou aplikací, které se podařilo prosadit v USA. ByteDance se tak stala jedním z mála skutečných globálních čínských konglomerátů.

TikTok má v USA podle odhadů zhruba 100 milionů uživatelů. Akvizice by nabídla Microsoftu příležitost stát se velkým konkurentem velkých sociálních médií, jako je Facebook a Snap. Microsoft vlastní profesionální sociální síť LinkedIn.

Podle jednoho ze zdrojů Trump změnil názor po tlaku některých svých poradců a členů republikánské strany. Zákaz TikToku by znepřátelil mnoho jeho mladých uživatelů před listopadovými prezidentskými volbami v USA a zřejmě by spustil vlnu právních sporů. Několik prominentních republikánských zákonodárců vydalo v posledních dnech prohlášení, ve kterých Trumpa vyzývali, aby prodej TikToku Microsoftu podpořil.

TikTok se stává novým ohniskem sporu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Vztahy mezi USA a Čínou se v posledních letech zhoršily kvůli obchodu, autonomii Hongkongu, kybernetické bezpečnosti a šíření nového koronaviru. Čínský státní list China Daily dnes označil firmu ByteDance za oběť honu na čarodějnice ze strany Spojených států a uvedl, že Washington neposkytl důkazy podporující tvrzení, že TikTok znamená hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Podle navrhované dohody by měl Microsoft převzít aktivity TikToku v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Slíbil, že zajistí, aby všechny soukromé údaje o amerických uživatelích TikToku zůstaly v USA. Zatím není jasné, kolik by mohl Microsoft za TikTok zaplatit. Agentura Reuters minulý týden uvedla, že ByteDance si cení aplikaci na více než 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Tlak ze strany USA na prodej by však cenu mohl snížit.