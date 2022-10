Světové ekonomice hrozí recese, pokud OPEC+ sníží dodávky ropy

— Autor: ČTK

Rozhodnutí skupiny producentů ropy OPEC+ výrazně snížit dodávky na trh způsobilo růst cen této energetické suroviny a mohlo by uvrhnout světovou ekonomiku do recese. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Současně snížila výhled růstu poptávky po ropě na letošní a příští rok.