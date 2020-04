Trh s ropou se uklidnil. Cena WTI je po masivním propadu zpět v kladném pásmu

Kolem 08:30 SELČ si kontrakt na WTI s dodáním v květnu připisoval zhruba 104 procent na 1,36 dolaru za barel. V pondělí uzavřel se ztrátou přes 300 procent na minus 37,63 dolaru za barel. To znamená, že prodávající nejenže za svou ropu nic nedostal, kupujícímu ještě musel za každý odebraný barel zaplatit.

Červnový kontrakt na WTI, který mnohem lépe odráží realitu na trhu s ropou, si aktuálně připisuje 3,5 procenta na 21,15 dolaru za barel. Červnový kontrakt na severomořskou ropu Brent naopak 2,7 procenta ztrácí a prodává se za 24,88 dolaru.

Na poptávku po ropě má negativní dopad zejména koronavirová krize a s tím související slabá poptávka. Obchodníci v pondělí květnový kontrakt prodávali za každou cenu, aby jim ropa nezůstala. Pokud by kontrakt do dneška neprodali, museli by po vypršení jeho platnosti ropu fyzicky převzít, což většina z nich teď nechce. Ve Spojených státech totiž kvůli vysoké těžbě rychle ubývá skladovacích kapacit, takže by mohl být problém i s krátkodobým uskladněním suroviny.

"Je jasné, že hlavním problémem trhu je teď nadbytek ropy ve Spojených státech a nedostatek skladovacích kapacit," uvedl podle agentury Reuters analytik Michael McCarthy ze společnosti CMC Markets.

Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že jeho administrativa uvažuje o přerušení dovozu ropy ze Saúdské Arábie, aby tak podpořila domácí ropný průmysl. "Určitě máme spoustu ropy, takže se na to podívám," prohlásil.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci se tento měsíc dohodli, že v květnu a červnu sníží těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Podle analytiků však dohoda není dost výrazná na to, aby odstranila převis nabídky nad poptávkou.