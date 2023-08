GLOSA | Události Petra Nutila: Prigožin v pekle a mistrovství v oportunismu

Majitel soukromé ruské armády Prigožin je po smrti. Budete se divit, ale ani nevypadl z okna, jak se to tak v Rusku těm, co jsou na obtíž, stává, ani ho neotrávili. Vybuchlo s ním letadlo, což je dost divné, protože nic neprovedl, jen v červnu obvinil vedení ruské armády z útoku na své jednotky, stáhl je z ukrajinské fronty a vyslal na Moskvu, aby zastavili zlo ruského armádního vedení, obsadili několik velkých měst, cestou sestřelili ruské armádě několik helikoptér a letadel. To všechno jen proto, aby ten samý den večer oznámil, že se jeho vojáci otáčejí a vrací se na své základny, obratem byl zproštěn i všech obvinění a zamířil i se svými boys do Běloruska. Pak byl chvilku klid a mohlo by se zdát, že je tomuhle rozkošnému příběhu konec. Ne však v Rusku. Tam vládcové neodpouští a i tahle poprava Prigožina se dá chápat jako takové jemné varování všem Rusům, kdo by mohli přemýšlet o něčem podobném, jako neposlušnost.

Samozřejmě, tohohle člověka není třeba litovat, vlastně mu lze s klidným svědomím přát co nejtemnější místo v nejhlubším zákoutí pekla. Za všechny zločiny, které jeho armáda na Ukrajině spáchala, není žádný trest dostatečný. Sami si klidně tady rozhodněte, v jakém pekelném rohu tenhle pán skončí. Tak či tak to znovu potvrzuje, že Rusko je definitivně mafiánským uskupením, které jen předstírá, že je státní útvar a kde je úplně v pohodě nechat své odpůrce umlčet, zavřít do kriminálu, nebo nechat zemřít libovolně bizarní smrtí. Víme to asi všichni, až na pár vymytých blouznivců, žijící v mentalitě devatenáctého století a idey panslavismu, představy, že Slovan je Slovanu bratrem a ruský medvěd nás všechny ochrání. Samozřejmě, pokud někdo věří podobným pohádkám, nezbývá nic jiného, aby si realitu gulagů, cenzury, deportací, oligarchie a bezzákonnosti a podobné dobroty zažil na vlastní kůži. Ideálně tak, že sám a dobrovolně emigruje do Ruska. Navrhuji, abychom všem těmto individuím na jednosměrnou letenku i přispěli. Všem by se nám ulevilo.

Tak pojďme ze zahraničí domů, do té naší roztomilé české kotlinky, země zalité mlékem a strdím, kde se žije krásně nám všem a kde se nic z toho zkorumpovaného, klientelistického ruského pekla nemůže stát.. oh, wait!

Minulý týden vyplavalo, že Finanční správa pod vedením Babišovy pravé ruky Aleny Schillerové hatila vyšetřování policie a kryla svého šéfa v kauze fiktivní reklamy na Čapím hnízdě. Všichni to tu víme už roky, kromě apatických a faktům imunním Babišových voličů a samozřejmě kromě stádečka Andrejových surikat, tedy všehoschopných oportunistů, kteří výměnou za libovolný post v parlamentu, vládě nebo na radnici předstírají, že je všechno s jejich šéfem růžové a béžové. Pojďme si to říct zcela naplacato. Na nich je podstatný ten oportunismus. Je to přesně ten typ lidí, který před rokem 1989 vstupoval do KSČ, udával estébákům a nadšeně mával rudými vlajkami, a to jen proto, aby se z nich po revoluci stali nejhalasnější zastánci demokracie. Je to ten druh lidí, který se po německé anexi roku 1939 rozvzpomněl na svůj německý původ a udával své židovské sousedy. Suma sumárum, jde o lidi, jejichž ambice vždy stojí nad jakoukoli ideologií, a kteří se skvěle uplatní v libovolném systému, ať už se v něm hajluje, vyvěšují rudé prapory, nebo hájí zájmy nějakého velkouzenáře.

Tak pojďme dál.

Zeman i Klaus ostrouhají, exprezidenti zatím nebudou mít vyšší rentu, odhlasovala sněmovna. Nyní pobírají měsíční rentu 50 tisíc korun a dalších 50 tisíc jako paušální náhrady. Kdosi před několika týdny do konsolidačního balíčku, který má za cíl trošku začít uzdravovat české veřejné finance sice propašoval návrh, že by exprezidenti od příštího roku mohli dostávat 80 tisíc v rámci renty a paušální náhrady by se zvýšily na 100 tisíc, nicméně poslanci si toho všimli a zatrhli to. A to je dobře.

Dál už jen telegraficky.

Kazma vypustil do světa svůj film co není film, spolu s možností vyhrát 30 milionů, které vyhrát nemůžete. A vydělal na tom majlant, což o tomto národu vypovídá mnohem víc, než libovolný výsledek voleb.

Donald Trump byl během posledního půlroku už čtyřikrát zatčen. Nicméně navzdory čtyřem obviněním je zatím v republikánském poli jasným favoritem na to, aby získal nominaci na prezidenta a je velice pravděpodobné, že se jím i stane. To je asi všechno, co potřebujete vědět o současné Americe.

Rostou houby. Krajčo je ve StarDance. Natáčí se seriál o Ivetě Bartošové.

A to by pro dnešek stačilo.