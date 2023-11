GLOSA | Události Petra Nutila: Profesor Nutella a superMarkéta

Událostí týdne se nepochybně stalo zveřejnění videa, v němž se premiér Petr Fiala vydává na nákupy do Německa, aby zjistil, kolik stojí potraviny za hranicemi, a to jen proto, aby přinesl zjištění, o kterém všichni Češi už léta vědí – totiž že je u nás skoro cokoli o dost dražší než jinde, a to přestože třeba Němci mají trojnásobné platy. Nakoupil dražší Nutellu, Coca-Colu, kečup, vejce, mléko a tak a video bylo korunováno konstatováním, že vláda nemá skoro žádné nástroje, jak tomu zabránit. A strhla se mela.

Nad smyslem toho videa se strhla průtrž reakcí na sociálních sítích, následována bouří komentářů politologů a novinářů, zakončená deštěm reakcí opozice. Není divu. Nikomu z výše jmenovaných se smysl takového výletu za hranice odhalit nepovedlo. V éteru se objevila přezdívka Profesor Nutella a to je zhruba výsledek téhle nepovedené premiérovy akce. Premiérovy neohlášené návštěvy si všimli i němečtí novináři a přispěchali s články s titulky jako „Protože je u něj doma příliš draho, nakupuje šéf české vlády u nás.“ I tak ale nikdo tak nějak nechápe, co tím chtěl premiér říct, kromě slabé naděje o ilustraci toho, že ani on, premiér, nežije mimo realitu a vnímá problémy nás, obyčejných smrtelníků.

U nás v redakci teda fakt nevíme, kdo tohle panu profesorovi poradil. Ale i tak bychom doporučili napříště, když už bude zvedat takový problém, aby zároveň stejně silně zdůraznil i řešení. Konstatovat, že je u nás draho a pak pokrčit rameny, jakože je to blbý, ale sorryjako, respektive přiznat bezmoc, to asi není úplně ten dojem, který by chtěli lidé z PR pana premiéra vzbudit. Asi jediný, kdo z minulého týdne může cítit radost, je výrobce Nutelly, společnost Ferrero. Protože to, že se váš produkt objeví opakovaně úplně ve všech médiích a navíc úplně zadarmo, je pro ni nepochybně dar z nebes.

A už vůbec nechápeme, proč se aspoň pan premiér neopřel i do českých agrobaronů, ovládajících výrobní a zpracovatelské řetězce u řady základních potravin, pokřivujících trh do té naší divné podoby, v níž si o konkurenci můžeme jen nechat zdát. A ke svému vlastnímu údivu rozhodl se autor tohoto článku na tomto místě ocitovat na tuto situaci mimořádně přiléhavý výrok Miloše Zemana: „Politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik se nikdy nesmí stát směšným.“

Tak pojďme dál.

Na svém pražském sněmu si TOP 09 po dvou letech do svého čela opět zvolila Markétu Pekarovou Adamovou. Ponechme stranou vtipy o tom, co strana měla asi dělat něco jiného, když se nenašel žádný protikandidát, a popřejme Markétě silný mandát a hodně štěstí do dalších let. Podle volebních průzkumů ho bude tahle strana potřebovat. Dovolím si k tomu jednu poznámku. Osobní. Markéta Pekarová Adamová je podle mého mimořádnou politickou osobností a chovám k ní neskrývané sympatie, už jen pro její jasné, nazamlžené a mnohdy na české poměry nebývale odvážné postoje a hodnoty, s nimiž se uchází o přízeň národa, který skoro vždy mnohem radši volí populisty a vlastně i každého, kdo tvrdí, že se věci vyřeší bez odpovědnosti. Markéto, good luck! Na takovýhle druh politiky v současných Čechách budete potřebovat schopnosti všech superhrdinů, kteří jsou k dispozici.

Každá láska jednou končí. K opakování celostátní volební koalice Pirátů a STAN není vůle ani v jedné straně, uvedl Vít Rakušan (STAN) a za pravdu mu dal i předseda Pirátů Bartoš, který prohlásil, že Piráti ustoupili tlaku veřejnosti, která se bála síly ANO, šli do koalice se Starosty a zaplatili za to poměrně velkou daň. Ani o slovech jednoho z předsedů nelze pochybovat. Mají recht. Lze se jen ptát, zda to odstavení Babiše na bázi spojení stran PirSTAN a Spolu za to vlastně stálo. Ale na to asi odpoví až voliči v příštích volbách.

A teď dobrá zpráva.

Německo plánuje v příštím roce poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc ve výši osm miliard eur, namísto původních čtyř miliard. Je skvělé, že si obecně Evropa stále ještě dokáže udržet politickou vůli vzdorovat ruskému medvědovi, kremelskému rozpínání a snaze podmanit si politicky nebo vojensky další a další země. To je dobrá zpráva pro Evropu.

Tak dál.

Muslimské země v prohlášení na summitu v Rijádu vyzvaly k ukončení bojů v Pásmu Gazy a vpuštění pomoci. Zároveň odsoudily „izraelskou agresi v Gaze“ a uvedly, že Izrael páchá v pásmu válečné zločiny. Škoda, že se tak vehementně neozvaly už dřív, třeba když Palestinci stříleli izraelské děti v kibucech a že to celé vypadá jako stará dobrá protiizraelská propaganda

A teď ke skutečně podstatným zprávám.

Proběhl svátek svatého Martina a kdo na sociální sítě neposlal fotku pečené husy, jako by ani nebyl. Někde napadl sníh. Deník Blesk informoval o dojemném příběhu pejska Míši, jemuž zemřel páníček a nová rodina ho vrátila. Na televizních obrazovkách stále ještě tančí ti, které producenti StarDance považují za hvězdy. Jan Rosák prodal dům. Jaromír Soukup se po rozchodu s Agátou prý začal znova usmívat, napsal bulvár.

A to by fakt už pro dnešek stačilo, žejo.