GLOSA | Události Petra Nutila: Rok Petra Pavla, znovuzvolený Babiš a Debaty bez cenzury

Nevím jak vám, ale mě tedy nechybí nenávistné poflusávání na novináře a politické odpůrce, kamarádšofty s diktátory, rozkrádačky Vráti a tak podobně.

Přestože před dvěma lety tvrdil, že už kandidovat na předsedu nebude, Andrej Babiš opět vcelku nepřekvapivě obhájil post majitele hnutí ANO. Ve volbě, v níž neměl protikandidáta, získal 88 z celkových 98 hlasů, tedy získal krásných 90 procent. Jeden delegát byl proti, devět se zdrželo. Jen pro pořádek, tenhle pán má zjevně ruskou diplomatickou školu, která od začátku stojí a padá na tom, že vždy a za všech okolností tvrdí pravý opak toho, co ve skutečnosti chce. Laskavý čtenář nechť se o tom přesvědčí v druhém díle geniálního českého seriálu Kosmo. Suma sumárum, AB do politiky nechtěl, pak nechtěl být předseda, pak vykládal o tom, že nepůjde do parlamentu, ani Hrad, a tak dále. Ale prostě se musel obětovat, neb záhy seznal, že nikdo tak dobrý jako on prostě není. Ale co, být drama queen je asi přesně to, co se českým voličům líbí.

Hnutí ANO, jak na sněmu deklarovalo, chce vyhrát další volby, vrátit se k moci a „defializovat zemi“. Což neznamená nic jiného, než že hrozí reálný návrat agrofertizace české politiky, ale navíc okořeněný vládní účastí populistů typu Okamury. To spolu s aktuálními preferencemi by snad už pomalu mohlo začít probouzet vládu, aby se trochu snažila tomu zabránit.

Tedy ne že by to někteří politici nezkoušeli. Například ministr vnitra Vít Rakušan se nebojácně vrhl do zpěněných vod svých odpůrců a objíždí republiku s diskuzním pořadem Debaty bez cenzury. Což vypadá zhruba tak, že si nechá několik hodin nadávat od naštvaných lidí a dezinformátorů, kteří – jak se ukázalo – ve finále tenhle jeho krok mnohdy ocení jako odvážný a jdou si k němu nakonec pro selfíčko. Osobně tenhle krok pozitivně kvituji, nicméně jaký reálný dopad to bude mít na preference, lze jen spekulovat. K tomu, aby to tady všechno Babiš za dva roky nevyhrál, bude třeba asi o něco víc.

Americký pro-trumpovský moderátor Tucker Carlson si zajel do Ruska na kus řeči s válečným zločincem Vladimirem Putinem, kde byl nucen poslouchat spoustu pseudohistorických fabulací, žvástů a nesmyslů, které je tu zbytečné opakovat. Laskavý a dychtivý čtenář si je jistě zvládne sám najít, bude-li chtít. Podstatné je snad jen to, že ruský prezident potvrdil, že v případě Ukrajiny od počátku nešlo o nic jiného, než o zábor půdy, aby Rusko ukojilo své imperiální ambice. A v téhle souvislosti jedna důležitá zpráva.

Ukrajina dostane z unijního rozpočtu 50 miliard eur na finanční a vojenskou pomoc, rozhodl mimořádný summit EU, i přes předem avizovaný odpor Maďarska. Ano, na Ukrajině se stále ještě bojuje a je dobře, že Evropa i nadále podporuje zemi, která aktuálně aktivně čelí ruské rozpínavosti, čímž, co si budeme vykládat, defacto brání i Evropu jako celek. A jestli si myslíte, že je to k ničemu, tak si zkuste uvědomit, že bez západní pomoci bychom dost možná v tuhle chvíli měli Rusa zakopaného na slovenských hranicích.

A to by pro dnešek stačilo.