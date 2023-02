GLOSA | Události Petra Nutila: Týden, který převrátil Česko naruby

Protože uběhl týden od voleb, které převrátily vše, na co jsme byli v posledních deseti letech zvyklí, úplně na hlavu. Pražská pobočka Kremlu, toho času umístěná na Pražském hradě, definitivně končí. A kromě toho končí i tým ZemBiš. Co končí, je anulován, mizí, rozpadl se v prach, je zasypán v mělkém hrobě a zaházen vápnem, no prostě zaklepal bačkorama a je na dobré cestě upadnout v opovržení, nebo ještě lépe k zapomenutí. Zdá se tedy, že svoboda a demokracie byla i přes tvrdý útok populismu, podlézání východním autoritářům a oligarchie nejhrubšího střihu uchráněna. A to je dobře.

Tak si to pojďme shrnout.

Zeman končí v roli prezidenta. Končí taky Ovčáček, Mynář a Nejedlý, tedy odpudivá partička, proslulá nebývalým množstvím arogance, mocenské pýchy a zákulisních čachrů, okupující sídlo českých králů už nesnesitelně dlouho. Babiš se prezidentem nestal a spekuluje se o tom, že zmizí i ze Sněmovny, kam ale stejně nechodí, takže je to jedno. Z Babišova marketingového wunder týmu zmizeli postupně Hanč, Prchal, Bartha i Vořechovský.

A tím dobré zprávy nekončí. Nově zvolený prezident Petr Pavel stihl za jeden týden promluvit s prezidentkou Tchaj-wanu a tím naštvat Čínu, setkat se se slovenskou prezidentkou, promluvit s desítkami médií, povzbudit Ukrajinu, slíbit šéfovi BIS Zemanem tak dlouho odpírané generálství, vyhlásit plán návštěv regionů, plán zahraničních návštěv, a v neposlední řadě poděsit současnou hradní partičku slovy o důkladném prošetření minulých aktivit či zbavení komnat hradu odposlechů. Které tam jsou, ne že ne.

Tak si říkám, hele, není najednou těch dobrých zpráv nějak moc najednou? Co si my novináři najednou počneme, když jak ve vládě, tak na Hradě budou sedět normální lidé? Bude se vůbec vůči čemu vymezovat, co kritizovat a za co demonstrovat?

No tak se nebojte. Jsou tu pořád staří dobří bojovníci, vždy a za všech okolností připraveni milými slovy korigovat, inspirovat a mentorovat. Jako třeba Václav Klaus.

A tak Václav Klaus vyzval Petra Pavla k pokoře. Ano, skutečně. Skutečně se to stalo, že tenhle pán někoho vyzývá k pokoře. Chápu, že je v šoku z toho, když nový prezident, na rozdíl od toho starého, z ničeho nic po deseti letech pracuje a dokonce plní sliby, nicméně by si už taky mohl dát oraz a třeba jen donekonečna podtrhávat nesouhlasnou vlnovkou.

Rada města Děčín se usnesla, že prezidentské volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé a tak je neuznává. Aby nedošlo k mýlce, tou radou je míněn náměstek primátora za ANO Skalický, který se dokonce neváhal prohlásit za stínového prezidenta pro ty, kdo nejsou s výsledkem voleb spokojeni. Inu, ne nadarmo se říká, že všichni se v lásce stáváme blázny. A to platí jak pro lásku k předsedovi, tak i pro sebelásku.

Jo, a ještě jedna poznámka k Babišovi, který se tvářil v kampani jako největší mírotvorce. Kvůli ruské agresi na Ukrajině potřebuje aktuálně humanitární pomoc 17,7 milionu lidí, a pokud vás to zajímá, tak byste měli vědět, že před ničením, bombardováním, vražděním a znásilňováním už 7,5 milionu Ukrajinců uprchlo do dalších evropských zemí. To je výsledek bratrského objetí ruského medvěda, které si – doufám – doposud pamatují i Češi. A snad na to hned tak nezapomenou.

A pojďme k dalším událostem.

Tak dlouho jsme si stěžovali na trapnou zimu, až přišla série sněhových přívalů, které na mnoha místech Česka lámaly stromy, způsobovaly poruchy dodávek elektřiny a udělaly radost vlekařům, neb připadlo od 20 do 60 centimetrů.

Z USA prosáklo, že Američané poprvé předají zabavený ruský majetek Ukrajině, oznámil to podle stanice CNN americký ministr spravedlnosti Merrick Garland. Jde o prostředky, které Washington zkonfiskoval ruskému oligarchovi Konstantinu Malofejevovi. Gratulujeme a posíláme tuhle inspiraci třeba i do Karlových Varů.

Vláda navrhla, aby se napříště volby konaly jen jeden den, ne dva, jak je tomu doposud. Jako proč ne. Ale proč s touhle novelou třeba nezavést konečně korespondenční volbu, nebo ještě líp elektronické hlasování? Nemohl by si někdo ve Strakovce konečně uvědomit, že už nežijeme ve století páry?

Dál už jen telegraficky.

Tomio Okamura se nechal slyšet, že nemůže za to, že Babiš nevyhrál. Čechy podle bulváru v minulém týdnu nejvíc zajímaly prezidentské volby, povánoční hubnutí, válka na Ukrajině a nové díly Výměny manželek.

A to je pro dnešek všechno a budu se těšit příští týden!