KOMENTÁŘ | Budeme mít letos drahé energie? Hysterie politiků to naznačuje, ale realita je jiná

Ale nechť, prý dělají jen svou práci. Faktem ale je, že energetičtí odborníci se shodují na tom, že silným argumentem, proč cena plynu je taková, jaká je, je mimo jiné to, že evropské zásobníky plynu jsou nadále blízko plnému zaplnění. Populisté, jejichž bláboly o vystoupení Česka z energetických struktur Evropské unie se médii nesou téměř už jako daný fakt, jsou totálně imunní k argumentu řady expertů, že Evropu zatím další energetická krize nepostihla a nic nenaznačuje to, že by se měla v letošním roce opakovat. Oni stále mají tu svou pravdu.

Když odhadneme od všelijakých přidaných (zřejmě povinně) ingrediencí, je v Česku diskuse o cenách energií o tom, že: 1) kvůli vládě, která přestala platit poplatky za obnovitelné zdroje energií dojde k „šílenému“ zdražení energií. 2) Kvůli tomu padne v krátké době kvantum firem a podnikatelů, kteří by (jistěže za chápající vlády populistů) dozajista nepadly. A za 3) je proto nejvyšší čas odstoupit a předat vládu i v energetice lidem, kteří věci rozumějí.

Nevěřím, že žádná ze zmíněných partiček neumí dobře anglicky, aby si přečetla třeba zprávu agentury Reuters z počátku ledna letošního roku o tom, že evropské zásoby plynu jsou na dobré cestě k tomu, aby byly na konci zimu 2023/24 značně vysoké či přímo téměř rekordní. Zásoby v Evropské unii a Spojeném království dosáhly k 31. prosinci 2023 hodnoty 996 terawatthodin (TWh), což je sezónní rekord, podle údajů shromážděných společností Gas Infrastructure Europe. Tato agentura odhadla, že úložiště plynu v EU a Spojeném království pravděpodobně skončí tuto zimu téměř z 54 % zaplněné.

A něco o cenách? Třeba prestižní americký deník The Wall Street Journal uvedl, že dle jeho zjištění u řady analytiků se očekává, že evropské ceny zemního plynu budou v roce 2024 dále klesat kvůli nevýrazné poptávce a nadprůměrným zásobám. A to i přesto, jak se ukazuje nyní, že začátek roku bude v globálu velmi studený. Burzovní statistiky dále ukazují, že evropské futures na zemní plyn se v letošním třetím lednovém týdnu propadly o více než 11 % na přibližně 28 EUR za megawatthodinu. Hodnocení analytiků pak říká, že „navzdory chladnému počasí je region tuto zimu ve stabilní pozici díky značným zásobám. K 17. lednu činily zásoby plynu v Evropské unii 77,5 %, v Německu 82,9 %, Itálii 72,6 % a Francii 68,7 %. Celková poptávka je zároveň slabá a za rok 2023 zůstává pod úrovní před konfliktem. V důsledku toho se očekává, že Evropa vstoupí do jara 2024 s více než polovinou své spotřební kapacity uloženou v podzemních zásobnících plynu, která překročí desetiletý průměr na hodnotě 35 %.“

Možná, že ani predikce lidí, kteří rozumí dění na burzách, v ekonomice a na komoditních trzích se nenaplní. Jenže hysterie záměrně vyvolávaná částí politiků a směřující jen k převzetí moci za každou cenu, není ničím jiným než věcí, kterou slušní lidé nedělají. To ale populisté zřejmě netuší. Neznamená to ani, že některé sociální skupiny, a to i v Česku, nemohou mít (stále) problémy se splácením faktur za energie, ale populistické prázdně žvanění pseudoexpertů, které nikam nevede, lidem, kromě snahy autorů těchto žvástů být zvolen, nepomůže.