KOMENTÁŘ | Energie zlevňují, nižší by mohly být i zálohy. Má smysl si je teď upravit?

Takříkajíc shakespearovská otázka je, zda proto mají lidé vlivem rychlého poklesu cen nyní své tarify (samozřejmě u těch, které to s ohledem na podmínky kontraktu dovolují) fixovat nízké zálohy, anebo nemají. To je oč tu běží, chce se říct.



Snad každému je jasné, že vlivem řady ať už domácích, nebo zvláště pak globálních událostí, se v minulém roce dostaly v řadě případů zálohy za odběr energetických komodit do někdy až pro řadu lidí neúnosné výše. A i proto, jak upozornila řada analytiků a energetických specialistů, tuzemská vláda zavedla zastropování cen energií. To aktuální, platné od začátku roku 2023, je 5000 Kč/MWh bez DPH u elektřiny a 2500 Kč/MWh u plynu. Zdálo by se proto, že současná situace s cenami na energetickém trhu nahrává tomu názoru, že zafixovat cenu na nízkých hodnotách se vyplatí. To může být pravda, jenže… Nejvážnějším argumentem, který nabádá i v tomto případě k velké opatrnosti je ten, že nikdo nemá křišťálovou kouli, aby věděl, zda se podmínky na trhu nezmění tak, že i při zafixování cen na nynějších hodnotách opět nedojde (i když je to zatím třeba málo pravděpodobné) na podobný vývoj, jaký jsme tu měli v loňském roce.

Naštěstí to s odpovědí na to, zda fixovat či ne, není tak jako u nějakého zapeklitého právnického problému, kdy, s nadsázkou řečeno, platí životem ověřená fráze tvrdící, že kolika právníků se zeptáš na názor, tolik řešení dostaneš. Neptal jsem se tedy desítek energetických odborníků, ale mohu snad říct, že shoda vládne na tom, že spekulovat nyní na nižší ceny energií se nemusí vyplatit. Každopádně, ti zákazníci dodavatelů energií, kterým končí kontrakty v průběhu letošního roku neprohloupí, když reflektují nějakou aktuální nabídku, která se nachází pod úrovní výše zmíněného cenového stropu.



Leč je tu i další skupina zákazníků, s trochou jízlivosti řečeno, sestavená z lidí, kteří neustále spekulují nebo hledají za každou cenu levnou alternativu. A často bez ohledu na cokoliv. A i když i pro ně existuje řešení, je nutné počítat s tím, že je hodně rizikové. Platí však, že všichni ti, kteří snesou rizika a rádi spekulují, mohou odejít z kontraktu „na dobu určitou“ a přejít „na dobu neurčitou“. To by jim podle expertů mělo umožnit při klesajících cenách energií vybrat si dle libosti svého dodavatele a najít pro sebe nejlepší podmínky. Server EuroZprávy.cz už se tématice fixování energetických záloh věnoval zde, nejen kvůli vývoji cen, ale hlavně pro okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodování lidí, jak postupovat při volbě kontraktů na další energetickou sezónu.



Možná, že to budete, milí čtenáři, považovat za nošení dříví do lesa, platí ale hlavně doporučení řady energetických specialistů, které říká, že změna dodavatele energií jenom proto, že mu při výše popsaných cenách zaplatíte jen zlomek, může skončit hodně špatně. Není snad třeba převypravovat příběh Bohemia Energy, že? Zkrátka, vybrat si dodavatele energií, u kterého je, byť za jinou cenu, oproti tomu „super levnému“ zřejmě vyšší šance na dodržení smluvních podmínek, není zbytečnou radou. Platí i v tomto případě. Navíc je tu i české moudro, tvrdící, že dvakrát měřit a jednou řezat je rozhodně lepší než… Určitě si sami dosadíte správnou odpověď.