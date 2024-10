KOMENTÁŘ | Rok války na Blízkém východě: Ve jménu bezohlednosti a dezinformací

Více než 260 mrtvých těl bylo nalezeno příslušníky izraelských ozbrojených složek na místě konání festivalu Supernova, který dne 7. října loňského roku přepadli palestinští ozbrojenci z radikálního hnutí Hamás.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tehdy připustil, že Izrael „jde do dlouhé a těžké války“. „Toto je nepřítel, který vraždí děti a matky v jejich domovech, v jejich postelích. Nepřítel, který unáší staré lidi, děti, mládež. Vrazi, kteří masakrují a vraždí naše občany, naše děti, které se jen chtěly o prázdninách bavit,“ řekl Netanjahu.

„Jakékoli místo, kde se Hamás rozmístí, v tomto zlém městě, všechna místa, kde se Hamás skrývá a působí – proměníme v ruinu,“ dodal premiér. A nelhal – Pásmo Gazy, kde Hamás využívá civilisty jako živé štíty, aby neumírali jeho členové samotní, během několika měsíců opravdu začalo připomínat ruiny.

Izraelské síly do Pásma Gazy vskutku vtrhly vší silou a nenechaly kámen na kameni. Když Izrael začínal své boje s Hamásem, tak se na stranu těchto teroristů přidalo několik dalších hnutí v čele s Hizballáhem. Ten ostřeloval sever země tak silně, že se desítky tisíc civilistů musely vystěhovat a nechat své životy ladem.

I proto s ním Izrael o téměř rok později rozpoutal (de facto) plnohodnotnou válku. Zatímco se Hamás zdá být do jisté míry oslabený a na ústupu, „likvidace“ Hizballáhu teprve začíná. Izraelci za poslední dva týdny zvládli zabít důležité přední představitele tohoto hnutí a přinést zkázu do libanonské metropole Bejrútu, z jehož částí si teroristé udělali svou baštu.

Do toho všeho velice aktivně promlouvá Írán a jeho Islámské revoluční gardy (IRGC). Teherán dlouhodobě popisuje Izraelce jako svého úhlavního nepřítele a hrozí mu zničením. Tento teokratický režim už dvakrát vypustil salvu stovek raket proti židovskému státu, přičemž si obě země slibují vzájemnou odplatu. Naposledy se tak stalo minulé úterý poté, co Izraelci zabili lídra Hizballáhu Hassana Nasralláha.

V současnosti se Blízký východ nachází v situaci, kdy Izrael útočí v Pásmu Gazy a Libanonu, Hizballáh a Hamás útočí na Izrael a Teherán tomu všemu přidává korunu svými výhrůžkami. Do toho Izraelci bojují s dalšími teroristickými organizacemi, o nichž EuroZprávy.cz psaly například zde . Takže aktuální dění na Blízkém východě, jako to už bývá obvyklé, je nesmírně komplikované.

Američané se navíc za poslední rok rozhodli stáhnout vojáky z Iráku, kde působili hlavně jako pomocná síla v boji proti Islámskému státu. Teď jejich pozici zřejmě nahradí IRGC a tamní proíránské milice. To je pro celý region mimořádně nebezpečné, protože obdobně jako stažení USA z Afghánistánu vytvořilo mocenské vakuum vyplněné Talibánem, odchod z amerických vojsk z Iráku způsobí nástup íránských zástupných sil.

Izrael tedy před rokem spustil nevídanou válku, která si co do počtu obětí nezadá s největšími arabsko-izraelskými konflikty minulého století, při nichž se židovský stát snažil obhájit svou suverenitu. Oproti rozsáhlým frontám těchto konfliktů se většina bojů odehrává na doslova pár kilometrech čtverečních a každá vypálená raketa nebo granát může kromě kýžených teroristů zabít i civilisty – což se pravidelně děje.

I proto je válka v Pásmu Gazy úplně jiná, než co jsme zažili doposud. Média (některá podporovaná teroristy) šíří obrázky zkázy, které přinesl „zlý sionistický režim“. Tento druh propagandy ovládl všechna sociální média a řada lidí se dokonce (názorově) staví na stranu teroristických organizací.

Války v Gaze a Libanonu se tím pádem staly dalším hybridním bojištěm, které má přesah do celého světa. Kampusy amerických univerzit se staly semeništěm nebezpečných dezinformací a antisemitismu, totéž prožívá blízkovýchodní region. To, o co velké mocnosti usilovaly po dlouhé dekády – tedy vzájemné arabsko-izraelské usmíření – se změnilo v popel díky válce, která probudila a posílila starou nenávist.

Blízký východ před touto válkou rozhodně nebyl nijak zvlášť klidným místem, rozhodně zde ale neumíraly stovky lidí denně. Kombinace bojů, dezinformací a nenávisti vedou k tomu, že se míru v dohledné době zřejmě ani nedočkáme. Izrael patrně hodlá bojovat až do likvidace posledního prominentního člena Hizballáhu a Hamásu s tím, že není jisté, zda se neodhodlá k otevřené válce s Íránem.