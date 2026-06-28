Cizinec napadl nezletilou v hradeckém parku. Dívce pomohli kolemjdoucí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 18:32

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Královéhradečtí kriminalisté od předchozí neděle vyšetřují případ napadení dívky cizincem v prostoru Sukových sadů. Útočník byl obviněn ze zvlášť závažné násilné trestné činnosti, konkrétně ze sexuálního útoku. Muži hrozí, že stráví roky za mřížemi. 

"Podle dosavadních zjištění měl muž nejprve na ulici oslovit mladistvou dívku (cizinku) pod záminkou hledání autobusového spojení. Poté, co mu pomohla s vyhledáním informací a odmítla jeho snahu o navázání osobního kontaktu, jí zabránil v odchodu. Následně ji měl násilím odvést do porostu v prostoru parku, kde ji přes její odpor fyzicky napadl a dopustil se vůči ní sexuálně motivovaného jednání," uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.

Napadená žena se bránila, přičemž její volání o pomoc uslyšeli kolemjdoucí a okamžitě se vydali k místu činu. Útočník se sice pokusil o útěk, ale svědci ho po krátkém pronásledování chytili a následně jej předali policistům. 

"Orientační dechová zkouška u něj prokázala přítomnost alkoholu ve výši 1,05 promile. Pozitivně vyšel také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek," sdělila mluvčí. "Dále policisté zjistili, že se obviněný na území České republiky zdržoval neoprávněně, neboť neměl platné vízum ani jiné oprávnění k pobytu," dodala. 

Kriminalisté již čtyřiačtyřicetiletého cizince obvinili ze sexuálního útoku, za který mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až osm let za mřížemi, protože poškozená byla mladší 18 let. Soud už muže poslal do vazby. 

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