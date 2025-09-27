Mladíka budou soudit ve městě, kde došlo k vraždě prodavaček. Proces začne v říjnu

27. září 2025

V říjnu se u krajského soudu začne projednávat případ dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Policie uzavřela vyšetřování v minulém týdnu. Mladistvému obviněnému hrozí maximální možný trest, tedy deset let odnětí svobody. 

Podle informací České televize je první jednání u krajského soudu v Hradci Králové nařízeno na úterý 14. října. Soudní líčení bude neveřejné. Policie minulý týden informovala, že po sedmi měsících intenzivní práce uzavřela vyšetřování a předala rozsáhlý spis na krajské státní zastupitelství s návrhem na podání obžaloby vůči mladistvému obviněnému, jenž je stíhán pro provinění dvojnásobné vraždy.

"V rámci vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž závěry byly zásadní pro vyhodnocení skutkového děje i posouzení trestní odpovědnosti obviněného. Posudky jednoznačně potvrdily jeho příčetnost a schopnost účasti na trestním řízení," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Mladík podle dřívějších zjištění kriminalistů žil ve svém fantazijním světě, nenavštěvoval žádnou školu a ani nikde nepracoval. K činu se plně doznal. Během útoku nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. V minulosti neměl problémy se zákonem.

K útoku došlo ve čtvrtek 20. února krátce po půl deváté ráno v prodejně obchodního centra v Hradci Králové. Napadeny byly prodavačky ve věku 19 a 38 let, které na místě podlehly bodným zraněním. 

"Velitel policie byl do minuty na místě činu, poskytoval s další přítomnou osobou první pomoc a koordinoval síly a prostředky všech zasahujících složek. Během zhruba deseti minut od nahlášení muže podezřelého z útoku zadržela zásahová jednotka přibližně kilometr od místa činu," uvedla mluvčí Iva Kormošová v únoru. Potvrdila, že poblíž obchodu byl nalezen nůž, který byl identifikován jako vražedná zbraň. 

Mladistvému hrozí v případě odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody, což je nejvyšší možný postih pro osoby mladší osmnácti let. 

Další zprávy