Muž s nožem pobodal dva lidi v autobuse MHD. Hrozí mu až výjimečný trest

Čtvrteční útok nožem v autobuse pražské hromadné dopravy kvalifikovali policisté jako pokus o vraždu. Podezřelému tak hrozí až výjimečný trest. Při útoku utrpěli zranění dva lidé, oba jsou mimo ohrožení života.
Pražští policisté ve čtvrtek po 22. hodině zasahovali v Lešanské ulici kvůli napadení v autobuse městské hromadné dopravy, který jel na lince 136.
"Policisté z prvosledových hlídek po příjezdu na místo poskytli první neodkladnou pomoc dvěma zraněným mužům a za použití tlakových obvazů i taktického turniketového škrtidla jim zastavili masivní krvácení. Muže pak předali přivolaným záchranářům. Další policisté začali hledat podezřelého, kterého našli kousek od místa činu a zadrželi ho za použití donucovacích prostředků," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Případ si už ve čtvrtek převzali kriminalisté z oddělení vražd a začali ho vyšetřovat kvůli podezření ze spáchání násilného trestného činu. Policie zároveň vyzvala cestující z autobusu, aby se jí přihlásili.
V sobotu pak informovala, že na výzvu reagovali čtyři svědci, z nichž jeden poskytl videozáznam incidentu. Strážci zákona již zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro pokus o vraždu a budou žádat o vzetí podezřelého do vazby.
"Vzhledem k tomu, že čin byl spáchán na dvou osobách, hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 20 let, nebo výjimečný trest. Oba zranění muži zůstávají hospitalizováni v nemocnici a jsou mimo ohrožení života," dodal mluvčí.
Za vraždou seniora v Praze je skupina cizinců. Některé zadrželi v zahraničí
Policie uzavřela vraždy prodavaček v Hradci Králové. Mladíkovi hrozí maximální možný trest
Vražda , krimi , Policie ČR , Praha
