Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií

Policie po úspěšném konci rozsáhlého úterního pátrání po ozbrojeném muži zahájila vyšetřování neobvyklého případu. Zadržený podle dostupných informací spolupracuje se strážci zákona. Dotyčného čeká výslech. Zatím není jasné, zda muž bude z něčeho obviněn.
Policie podle oficiálního prohlášení zjišťuje veškeré okolnosti a podrobnosti celého případu, které se chystá zveřejnit v průběhu středečního dne. Přesto se již v médiích objevily další informace k úterním rozsáhlým manévrům.
Podle informací webu novinky.cz byl hledaný muž, který se živí jako učitel, zadržen kolem 14. hodiny v pražské ulici K Červenému dvoru. Policisté tam střežili byt známého zadrženého pedagoga.
"Nemám informace o tom, že by kladl odpor, a spolupracuje s policisty. Muž je v současné době zadržený, budeme ho vyslýchat a budeme s ním provádět nezbytné procesní úkony a zjišťovat veškeré okolnosti celé situace," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová zmíněnému webu.
Policisté během pátrání hledali dvojici vozidel. Šlo nejprve o modrou Škodu Fabia, která byla nalezena v obci Jíkev na Nymbursku. Druhým hledaným vozem byl zapůjčený Renault, jenž měl být odstaven na parkovišti v pražské Troji.
Do pátrání po muži, které započalo ve středočeských Čelákovicích, se zapojilo na šest desítek policejních hlídek. Policisté upozorňovali, že hledaný pětapadesátiletý muž je ve špatném psychickém stavu. Součástí policejního opatření byla i zvýšená přítomnost strážců zákona u budov ministerstva vnitra a školství v hlavním městě.
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Zdroj: Jan Hrabě