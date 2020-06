Predátoři nejsou jen muži. V Síti upozornil i na tabuizované ženy

Nastrčené volavky se nicméně neomezily pouze na komunikaci s potenciálními sexuálními predátory v bezpečí ateliéru, nýbrž se s některými dokonce i sešly. Za jejich bezpečí ručila ochranka, která je v tichosti doprovázela.

Herečce Sabině Dlouhé se dokonce podařilo domluvit si schůzku s jedním párem v holešovické kavárně. Dotyční jí v přesvědčení, že je ještě nezpůsobilá k pohlavnímu styku, nabídli skupinový sex, a ptali se, zda už měla měsíčky. Muž i žena jsou přitom podle zjištění serveru iROZHLAS už obviněni z trestného činu navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a svádění k pohlavnímu styku, za což jim hrozí až pětileté vězení.

Přestože se dokument více zaměřuje na sexuální násilníky, zmiňované pachatele nabízející "dvanáctiletému děvčeti" sex ve třech mezi nimi diváci nenajdou. S Dlouhou se spojili až mezi natáčením v ateliérech a osobními setkáními.

Niki (přezdívka pod níž herečka na chatu vystupuje) nejprve oslovila žena, zda by měla zájem jít s ní a jejím partnerem do trojky. "Rovnou to předesílala," nestačil se divit režisér snímku Vít Klusák. "Navrhoval osobní setkání s tím, že se na něj dostaví sám. Že potom přijeli oba, bylo pro nás všechny velkým překvapením,“ dodal, že až pak navázal s "dívkou" kontakt muž.

Když se měla schůzka uskutečnit, měla Dlouhá teplotu a cítila se nemocně, ale i tak jí tvůrci přesvědčili, aby setkání neodvolala. Pár s ní konverzoval jako by byla dítě. Byla například tázána, zda už se s někým mazlila, aby jí pak vzápětí objasnili, jak by to celé proběhlo.

Odjet s nimi měla až do Sokolova, kam už měli zakoupené jízdenky, na dva až tři dny, a rodičům říct, že jede na chalupu ke kamarádce. "Rozebírali se Sabinou, jestli bude ležet na posteli mezi nimi, nebo jestli jí ustelou na karimatce pod postelí. Plány spřádali bez uzardění,“ vzpomněl si režisér na komunikaci, která ale ve filmu zaznamenaná není.

"Nejmrazivější je, že ta žena si vzpomene, že na začátku měla menstruaci taky nepravidelně a vlastně se ve vzpomínkách vydá do svého dětství a ani ji nenapadne, co provádí,“ dodal detaily, na něž se pár herečky doptával.

Až pět let za mřížemi

Kvůli tomuto jednání jsou muž i žena od loňského srpna podezřelí z navazování nedovoleného kontaktu s dítětem, čehož se podle státní zástupkyně Jiřiny Fronkové dopouštěli už předtím. Vyšetřováni jsou od minulého prosince také pro svádění dítěte k pohlavnímu styku, které ale s filmem nesouvisí. V případě odsouzení jim hrozí až pět let za mřížemi. Ostatní pachatelé mohou počítat s maximálně dvouletým pobytem v chládku.

Muž měl navíc podle policie navazovat nedovolený kontakt s dítětem opakovaně. "Už tam ale bylo sděleno obvinění,“ sdělila Fronková, v jaké fázi se vyšetřování momentálně nachází. Zatím se ještě také čeká na znalecký posudek z oboru kybernetiky, což orgánům činným v trestním řízení prodloužilo dobu. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová se k případu odmítla vyjádřit.

Ženská sexuální agrese? Rarita

Ačkoliv se jedná o raritu, tak mezi sexuálními predátory se přeci jenom vyskytly i ženy. Z celkových 2500 kontaktů jich bylo asi třicet.

"Byly výrazně méně agresivní, nevyžadovaly intimní materiály, nechtěly fotky ani videa. Spíš se tak vyptávaly. Většina z nich rovnou zmínila, že má bisexuální nebo lesbickou orientaci. Nepožadovaly ani Skype hovory,“ řekl Klusák. "Potom tam byla ještě jedna kategorie – zvláštní, agresivní ženy. Po bližším prozkoumání profilů jsme ale pochopili, že je to zamaskovaný muž,“ dodal.

"To jsou statisticky výjimky z výjimek. Je to pro ně lov a tenhle způsob je baví. Možná mají i adrenalin z toho, že mění svou identitu a někoho vodí za nos,” potvrdila forenzní psycholožka Ludmila Čírtková, že případy, kdy se sexuální predátoři vydávají za někoho jiného, včetně opačného pohlaví, nejsou ničím výjimečným.

Ženská sexuální agrese je nicméně velmi vzácná a dosahuje maximálně deset procent. Pokud jde o sexuální zneužívání dětí, tak existují tři typy pachatelek.

"Zaprvé jsou to spolupachatelky s mužem, což je časté. Ženu k predátorství a sexuálnímu zneužívání pohne jako hlavní pachatel muž. Vedlejší typ je žena se zátěží. Předpokládá se, že u ní mohou hrát roli traumata z dětství. Například mohla být sama obětí sexuálního zneužívání a situaci reinscenuje v dospělosti,” vysvětlila psycholožka

Třetí typ jsou případy, kdy žena zneužívá dítě, protože se od něj skutečně zamiluje, a považuje to za normální a pevný vztah.