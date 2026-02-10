Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu

Dva cizinci utrpěli zranění při potyčce, ke které o víkendu došlo v Chebu. Zatímco jeden z mužů zůstává v nemocnici, druhého zadrželi policisté, kteří případ kvalifikovali jako pokus o vraždu.
Policisté se případem zabývají od noci z pátku na sobotu, kdy v Chebu došlo na veřejně přístupném místě před domem k potyčce mezi dvěma cizinci ve věku 21 a 34 let. Při události došlo k bodnořezným poraněním.
"Oba muži byli Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje převezeni do nemocnice. Mladšího z mužů po ošetření zadrželi policisté a převezli na policejní služebnu. Po provedených procesních úkonech byl na základě pokynu státního zástupce propuštěn ze zadržení. Starší muž zůstal s vážným zraněním hospitalizován v nemocnici," uvedlapolicejní mluvčí Zuzana Churaňová.
Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. "V současné době probíhá prověřování celého případu, včetně motivu a míry zavinění. Další informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí," dodala mluvčí.
