Policejní manévry v Čelákovicích. Hledá se muž se střelnou zbraní

Rozsáhlá policejní akce probíhá od úterního rána ve středočeských Čelákovicích. Pátrá se po ozbrojeném pětapadesátiletém muži ve vozidle Škoda Fabia, do akce byla povolána i zásahová jednotka.
Policie krátce po čtvrt na osm informovala, že v Čelákovicích byl zaznamenán muž se střelnou zbraní, který má namířeno na místní učiliště. "Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky," uvedli strážci zákona.
Hledaným mužem ve špatném psychickém stavu je Petr Šimon, jenž se narodil 16. března 1971. Podle dostupných informací se pohybuje v modrém vozidle Škoda Fabia s registrační značkou 5AB 7197.
"Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158, sami ale nezasahujte," vyzvala policie.
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Zdroj: Libor Novák