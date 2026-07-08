Policejní manévry ve Strakonicích. Žena vyhrožovala sousedovi se zbraní

Policejní manévry zažili lidé ve středu v jihočeských Strakonicích. Strážci zákona tam rozběhli pátrání po ženě, která měla na souseda vytáhnou zbraň. Podezřelou osobu se podařilo zadržet, nebezpečí už nikomu nehrozí.
Policie o akci informovala na sociální síti X, kde původně uvedla, že v okolí Podsrpenské ulice pátrá po ženě, která mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. "Místo policisté uzavřeli, odklánějí dopravu i chodce. Místu se vyhněte," vyzvali strážci zákona.
Podezřelá žena byla zadržena, aniž by byl kdokoliv zraněn. "Nyní probíhají další potřebné úkony na místě. Nikomu již nebezpečí nehrozí," oznámila policie v odpoledních hodinách.
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Zdroj: Lucie Podzimková