Policie obvinila cizince z porušování mezinárodních sankcí v Česku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2026 13:10

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) navrhli obžalobu cizince, který porušoval mezinárodní sankce. Policisté zajistili přes 60 milionů korun. 

Obviněnou osobou je cizí státní příslušník, který měl na českém území již v roce 2015 provádět obchodní činnost a uskutečňovat finanční transakce prostřednictvím několika obchodních společností. 

"Obviněnému je kladeno za vinu, že věděl, že převáděné finanční prostředky od jedné konkrétní obchodní společnosti náležely osobě, která byla na základě rozhodnutí Rady EU zařazena na sankční seznam osob, vůči kterým se uplatňují vedle zákazu vstupu do EU nebo jejího průjezdu přes EU také tzv. finanční sankce, tedy povinnost zmrazit veškeré její finanční prostředky a hospodářské zdroje," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. 

Obviněný cizinec je také podezřelý z toho, že zajistil převod finančních prostředků v celkové výši přes 96 milionů korun na třetí osoby v rozporu s platnými unijními sankcemi.

Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Dotyčnému hrozí za porušení mezinárodních sankcí v případě pravomocného odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody. V případu došlo k zajištění finančních prostředků ve výši 66 milionů korun. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

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