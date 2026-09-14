Politico: Slovensko v EU zablokovalo prodloužení protiruských sankcí. Den před jejich vypršením

Zástupci členských zemí Evropské unie v Bruselu nedokázali dosáhnout dohody o prodloužení jednoho z klíčových sankčních režimů namířených proti Rusku. Velvyslanci potřebovali ke schválení opatření jednomyslnou shodu, ta však na dopoledním jednání chyběla. Stávající sankční seznam zahrnuje zmrazení majetku přibližně tří tisíc jednotlivců a společností spojených s ruskou agresí na Ukrajině. Pokud unijní státy nenajdou společnou řeč, platnost těchto sankčních opatření automaticky vyprší v úterý.
Hlavní překážkou v jednání se podle informací webu Politico staly požadavky Slovenska na vyškrtnutí konkrétních osob ze sankčního seznamu. Bratislava požaduje, aby Evropská unie odebrala z černého seznamu dva bohaté ruské podnikatele, Ališera Usmanova a Michaila Fridmana. Do vyjednávání se nečekaně zapojila také Francie, která se snažila navrhnout kompromisní řešení. Paříž navrhla, aby byl ze seznamu vyškrtnut pouze Usmanov, čímž chtěla vyhovět části slovenských výhrad.
Většina ostatních unijních metropolí však jakékoliv vyškrtávání osob ze sankčního seznamu rozhodně odmítá. Zástupci těchto států upozorňují na skutečnost, že Ruská federace v současnosti podniká rekordní množství raketových a dronových útoků na ukrajinské civilní cíle. Podle diplomatů je v takové situaci ústup vůči ruským oligarchům zcela neakceptovatelný. Odpor většiny zemí tak zablokoval jakýkoliv okamžitý kompromis.
Jeden z přítomných diplomatů neskrýval nad postupem Francie značné rozhořčení a podiv nad jejím postojem. Poukázal na to, že k francouzskému návrhu dochází v době rostoucích hybridních hrozeb a ruských útoků. Zmínil také nedávné dopady ruských dronů pouhý jeden kilometr od polských hranic. Podle něj je v této atmosféře obtížně pochopitelné, že Francie o vyškrtnutí ruského podnikatele vůbec žádá.
Francouzská strana své kroky obhajuje specifickými zájmy v oblasti národní bezpečnosti. Francouzský diplomat uvedl, že jeho země si přeje pozitivně reagovat na žádosti mezinárodních partnerů, kteří Paříž ohledně Usmanova oslovili. Podle francouzského zástupce jde o snahu najít vyvážené řešení vzniklé situace. Ostatní unijní partneři však tento argument nepřijímají jako dostatečný důvod ke změně postoje.
Kromě samotného seznamu sankcionovaných osob se diskuse velvyslanců točí také kolem délky prodloužení celého sankčního režimu. Dosud bylo zvykem obnovovat tyto postihy každých šest měsíců, což je praxe uplatňovaná již od roku 2014. Současný návrh však počítá s prodloužením opatření rovnou o dvanáct měsíců. Slovensko se staví proti této delší lhůtě a odmítá roční prodloužení podpořit.
Rozpory mezi členskými státy tak vystavují Evropskou unii časovému tlaku. Vzhledem k tomu, že platnost stávajících sankcí vyprší během několika hodin, je k dosažení dohody nutné rychlé jednání. Diplomaté se proto dohodli, že se velvyslanci sejdou k dalším rozhovorům ještě během odpoledne. Cílem tohoto opakovaného setkání je pokusit se najít kompromis před vypršením stanoveného termínu.
Sankční režim zahrnuje kromě zmrazení finančních prostředků a majetku také zákazy cestování pro vybrané ruské představitele a podnikatele. Případný neúspěch při vyjednávání by znamenal, že by všechny tyto restrikce pro tisíce subjektů automaticky přestaly platit. Zástupci členských zemí proto čelí intenzivnímu tlaku na nalezení východiska.
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Zdroj: Libor Novák